Sturmtief Friederike Bäume umgestürzt Die Feuerwehren sind im Einsatz. Im Raum Ostrau ist der Strom weg.

zurück Bild 1 von 2 weiter Betreten und Befahren der Ampelkreuzung in Leisnig verboten: Es besteht Gefahr durch herabstürzende Dachteile. © Dietmar Thomas Betreten und Befahren der Ampelkreuzung in Leisnig verboten: Es besteht Gefahr durch herabstürzende Dachteile.

Nordstraße Döbeln: Direkt an der Kreuzung Höhe Awo-Bürgerhaus ist ein Baum auf den Fußweg und Straße gefallen. Er blockiert die halbe Fahrbahn.

Region Döbeln. Aufgrund von umgestürzten Bäumen kommt es aktuell zu zahlreichen Behinderungen. In nahezu alle Bereichen des Altkreises Döbeln sind die Kameraden der Feuerwehren im Einsatz. Auf der Nordstraße in Döbeln ist direkt an der Kreuzung Höhe Awo-Bürgerhaus ein Baum auf Fußweg und Straße gefallen, er blockiert die halbe Fahrbahn. In Döbeln-Ost hat Sturmtief „Friederike“ das Märchenzelt zerlegt. Zwischen dem Abzweig Noschkowitz und Döbeln ist die B169 aktuell halbseitig gesperrt – ebenfalls aufgrund umgestürzter Bäume. Laut Polizei ist auf der Autobahn4 Dresden Richtung Chemnitz zwischen Hainichen und Frankenberg der Standstreifen wegen umgestürzter Bäume blockiert. Auf dem Gelände des Fachkrankenhauses Bethanien Hochweitzschen sollen ebenfalls Bäume umgestürzt sein.

Herabstürzende Ziegel in Leisnig

In Leisnig ist die Ampelkreuzung für den Verkehr gesperrt. Allerdings hält das Flatterband nicht. Die Feuerwehr rät dringend vom Befahren des Bereichs ab. Denn es besteht große Gefahr durch herabfallende Ziegel. Bei einem unbewohnten Haus ist eine Esse eingestürzt und hat Teil des Daches beschädigt.

Auf dem Penny-Parkplatz in Leisnig hat ein großer Baum nur knapp die Dönerbude verfehlt. Verletzte gibt es nach aktuellem Stand keine.

In Schrebitz, Noschkowitz und Rittmitz sind aktuell 560 Kunden ohne Strom, sagte Bürgermeister Dirk Schilling (CDU).

In Döbeln ist die komplette Stadthausstraße wegen herabfallender Ziegel gesperrt. Weitere Informationen in Kürze.

