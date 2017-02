Bäume müssen weichen In der Bertolt-Brecht-Straße wurden am Mittwoch unter anderem Nussbäume gefällt. Anderswo wird es grüner.

zurück Bild 1 von 2 weiter Mit der Säge, ritzeratze: Am Mittwochmorgen wurde in der Bertolt-Brecht-Straße eine Handvoll Bäume umgemacht. Das hatte einen guten Grund, sagt die Wohnungsgenossenschaft. © Arvid Müller Mit der Säge, ritzeratze: Am Mittwochmorgen wurde in der Bertolt-Brecht-Straße eine Handvoll Bäume umgemacht. Das hatte einen guten Grund, sagt die Wohnungsgenossenschaft.

Noch viel Grün übrig: Eine Luftaufnahme der Gegend um die Bertolt-

Brecht-Straße (Mitte) in Radebeul-Ost.

Am Nachmittag zeugen nur noch ein paar umherliegende Äste, kleine Häufchen von Sägespänen und natürlich die frisch geschnittenen Baumstümpfe davon, dass die Anwohner der Bertolt-Brecht-Straße am Morgen starke Nerven beweisen mussten: Ab 7 Uhr war am Mittwoch das kurze Straßenstück zwischen August-Bebel- und Freiligrathstraße für Baumfällarbeiten gesperrt. Die Bäume wurden direkt vor Ort zerkleinert und auf einem Anhänger abtransportiert. Doch warum musste überhaupt schon wieder Grün aus dem Stadtbild verschwinden?

Die Stadt verweist bei einer SZ-Anfrage an die Wohnungsgenossenschaft „Lößnitz“, die alte Birken und zwei Walnussbäume fälle, da die Verkehrssicherheit gefährdet sei. Vorstand Thomas Vetter erklärte gegenüber der SZ, dass die beiden Nussbäume von Pilzen befallen seien und außerdem „wenige“ morsche und zum Teil hohle beziehungsweise zu nah an den Hausfassaden stehende Birken gefällt würden. „Wir führen alljährlich nach Rücksprache mit dem Grünflächenamt der Stadt Radebeul Baumfäll- und Baumpflegemaßnahmen in all unseren Wohngebieten durch“, so Vetter. Fällgenehmigungen hätten dafür nicht beantragt werden müssen.

Grundsätzlich werde sowieso kein Baum umgemacht, wenn es nicht nötig sei. Um zu zeigen, wie viel Grün es auch weiterhin rund um die Bertolt-Brecht-Straße gebe, fügte Vetter eine Luftansicht der Gegend ein.

Ersatzpflanzungen für die verschwundenen Bäume seien zwar nicht nötig, erklärte Vetter, im Wohngebiet Oststraße bis Weststraße seien sie aber trotzdem schon durchgeführt worden. „Auch werden wir weitere Neupflanzungen in unseren Wohngebieten Geschwister-Scholl- / Wilhelm-Eichler-Straße sowie Rudolf-Harbig-Straße vornehmen.“

Die Bertolt-Brecht-Straße ist nicht der einzige Fleck in Radebeul, der in der vergangenen Zeit Grün verloren hat. Auch am Rosa-Luxemburg-Platz zeugen frische Stümpfe und Sägespäne davon, dass hier Bäume weichen mussten. Diese Fällungen wurden am 6. Dezember im Stadtentwicklungsausschuss beschlossen und sind Teil der Erweiterung und Sanierung des Platzes, der zur Grünflächenkonzeption der Stadt gehört. Noch bis Ende Februar können hier Bäume gefällt werden, insgesamt sollen es 15 Koniferen und ein Ahorn sein.

„Wertvoll aber ungeordnet“

Die Erweiterung und Sanierung des Platzes soll laut Stadt „in einer schlichten und zeitgemäßen Formensprache geschehen sowie die Aufenthaltsqualität und Funktionalität verbessern“. Die geplante Gestaltung nehme dabei auch auf den „wertvollen, aber ungeordneten Gehölzbestand“ Rücksicht. Der Gedenkstein für die Opfer des Faschismus’ am Rosa-Luxemburg-Platz soll durch die Umgestaltung aufgewertet und integriert werden.

Die Gesamtkosten betragen rund 55 000 Euro, bis Herbst soll die Umgestaltung abgeschlossen sein. Während der Rosa-Luxemburg-Platz also noch eine Weile durch Kargheit bestechen dürfte, wird es nebenan schon wieder etwas grüner: In der Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße pflanzte Kohouts Garten- und Landschaftsbau am Mittwochnachmittag gerade junge Linden.

zur Startseite