Bäume im Großen Garten werden gesichert Ein Blitz hat eine der Linden getroffen. Nun werden weitere Schäden an den Bäumen mit moderner Technik aufgespürt.

Eine Linde wurde vom Blitz erwischt. Zwar wird der Baum nicht umstürzen, trotzdem bleibt das Areal erst mal gesperrt. © Christian Juppe

Wer neben dem Sommercafé in der Nähe des Palaisteiches unter schattigen Bäumen wandeln will, wird an einer Stelle jäh ausgebremst. „Lebensgefahr!“, steht dort auf einem Schild, Absperrband ist um ein Areal von mehreren Bäumen gezogen. Was so dramatisch klingt, ist nicht ganz so schlimm und ist das Ergebnis der vergangenen Unwetter. In eine Linde hat der Blitz eingeschlagen. Wer genau hinschaut, entdeckt einen Spalt, der sich fast durch den gesamten Stamm zieht. Trotzdem muss der Baum nicht gefällt werden. Er drohe auch nicht umzufallen, sagt Uli Kretzschmar vom Schlösserland Sachsen. Trotzdem müssen in den kommenden Wochen Sicherungsarbeiten erledigt werden, bis dahin bleibt der Bereich abgesperrt.

Auch wie es den anderen Bäumen im Großen Garten geht, wissen die Mitarbeiter genau. Die Gehölze werden jetzt noch genauer unter die Lupe genommen. Das Schlösserland Sachsen, das neben dem Großen Garten unter anderen auch den Pillnitzer Schlosspark und den Barockgarten Großsedlitz betreut, hat die Abteilung für Baumpflege neu aufgestellt. Die zuständigen Mitarbeiter nehmen die großen Schattenspender nicht mehr nur in Augenschein. Mit Sonden können sie gewissermaßen ins Innere der Bäume blicken und sehen, in welchem Zustand sie sind. Auf diese Weise kommen auch Schäden zutage, die nicht so offensichtlich sind, wie der Blitzeinschlag in die Linde. Die Baumpfleger können dann schneller reagieren. Dann stehen viele Arbeiten an, teilweise werden Äste verschnitten oder totes Holz muss entfernt werden. „Wir planen zudem ein digitales Baum-Kataster, in dem der Zustand aller Bäume verzeichnet ist“, so Kretzschmar.

