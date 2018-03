Bäume illegal gefällt

Garage aufgebrochen Bautzen. Diebe sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Garage am Alten Schäferweg in Niederkaina eingebrochen. Dort stahlen sie zwei Fahrräder der Marke Steppenwolf, einen Satz Sommerreifen samt Alufelgen und drei Benzinkanister. Es entstand ein Schaden von insgesamt 2700 Euro.

Drei Brände am Donnerstag Pulsnitz/Haselbachtal. Gleich zu drei Bränden mussten Feuerwehren der Region am Donnerstag ausrücken. Auf einem Grundstück an der Lichtenberger Straße in Pulsnitz hatten Jugendliche gegen 15 Uhr Abfälle verbrannt. Zeugen alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Kameraden hatten die Verursacher die Flammen bereits gelöscht. Auch die Polizei rückte an und leitete ein Strafverfahren zum Verdacht einer fahrlässigen Brandstiftung ein. Nach Bischheim führte ein Alarm gegen 17:45 Uhr. Gleich an mehreren Stellen hatten Unbekannte Gras entzündet. Die Flammen waren von allein erloschen, die rund 15 Kameraden der freiwilligen Feuerwehr konnten zum Depot zurückkehren. Eine hinzugerufene Streife des Kamenzer Reviers leitete ein Strafverfahren ein. Der Besitzer eines VW Passat meldete gegen 19.45 Uhr, dass es im Motorraum brennt. Er war mit dem Fahrzeug von Dresden bis nach Oberlichtenau gefahren. Die Freiwillige Wehr des Ortes löschte die Flammen, die vermutlich einen technischen Defekt als Ursache hatten. Das Auto stand auf dem Kirchweg.

Angetrunken erwischt Großröhrsdorf. Einen Monat ohne Führerschein wird ein 28-Jähriger auskommen müssen. Der junge Mann war angetrunken mit seinem Mitsubishi unterwegs gewesen, als ihn die Polizei am Donnerstag gegen 22.40 auf der Bischofswerdaer Straße in Bretnig kontrollierte. Ein Test zeigte 0,72 Promille Alkohol in der Atemluft an. Da der Betroffene gegen die 0,5-Promille-Grenze verstoßen hatte, leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Neben dem Fahrverbot werden auch mindestens 500 Euro Bußgeld und zwei Punkte auf den Mann zukommen.

Transporter deutlich überladen Weißenberg. Der Polizei fiel Donnerstagmittag auf der auf der Autobahn in Richtung Dresden bei Kodersdorf ein Kleintransporter auf, der sichtlich tief lag. Die Beamten kontrollierten den Dreieinhalb-Tonner auf dem Parkplatz Wiesaer Forst bei Weißenberg. Der Renault Master hatte mehrere Säcke Füllspachtel und 50 Gipskartonplatten geladen. Eine Wägung ergab, dass der Kleinlaster rund 750 Kilogramm zu schwer war. Die Polizisten untersagten dem 35-jährigen Fahrer die Weiterreise.

Nicht mehr ganz nüchtern unterwegs Bautzen. Angetrunken fuhr ein 40-Jähriger in der Nacht zu Freitag durch Bautzen. An der Flinzstraße geriet er in eine Polizeikontrolle. Ein Alkoholtest einen Wert von 0,62 Promille. Eine Streife des örtlichen Reviers untersagte dem Betroffenen daher die Weiterfahrt. Dem Mann drohen mindestens 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat ohne Führerschein.