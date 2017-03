Bäume gegen Schlammfluten Schutzstreifen und ein Becken oberhalb des Stadtwaldes sollen das Triebischtal künftig bei Starkregen schützen.

Mit dem Fahrradlenker genannten Spezialspaten wird für jedes der fast 20 000 Bäumchen auf Korbitzer Flur ein Pflanzspalt geöffnet. © Claudia Hübschmann

Fahrradlenker wird der Spezialspaten genannt, und so sieht er auch aus: Der Arbeiter fasst die Griffe des Geräts, sticht mit dem unten befestigten schmalen Spaten in die Erde, kippt sie etwas an, und in den Spalt wird ein kleines Bäumchen gesetzt. Dann wird die Erde angetreten, fertig. Genau 19 875 Mal muss dieser Arbeitsgang ausgeführt werden, dann sind auf den vier Flächen oberhalb des Stadtwaldes in Korbitz die Bäume gepflanzt, die benötigt werden, um Schlammfluten wie im Mai 2014 künftig zu verhindern. Auf 3,6 Hektar ehemaligen Feldern werden jetzt die letzten kleinen Bäumchen – Bergahorn, Esskastanien, Stieleichen, Vogelkirschen und Winterlinden, dazu Sträucher wie Schlehen, in die Erde gebracht.

Um das ehemalige Feld an der hohen Eifer, auf dem auch am Dienstag gepflanzt worden ist, wird ein Wildzaun gebaut. „Hier auf dem Feld wurde vor kurzem eine Rotte von 22 Wildschweinen gezählt“, sagt Katrin Diersche vom Stadtplanungsamt. Deshalb werden mehr als zwei Kilometer Wildzaun gebaut, damit die kleinen Bäumchen hochkommen und nicht vom Wild verbissen werden. Der Wildzaun kostet die Stadt 19 000 Euro, Kosten, die zu den 27 000 Euro für die Pflanzungen hinzukommen. Ausgeführt werden sie von den Forstbaumschulen „Fürst Pückler“ in Bad Liebenwerda. Ute Rentsch führt den kleinen Trupp von Arbeitern. Sie kommen allesamt aus Polen. „Da sind drei Forstleute dabei, es ist eine Familie, zwei Brüder und eine Schwester mit ihren Partnern, alle sind bei uns in der Firma angestellt“, sagt sie.

Weil es vergangene Woche zu nass zum Arbeiten in Korbitz war, „haben wir auf einer anderen Fläche 34 000 Kiefern gepflanzt“, erzählt Ute Rentsch. Alles von Hand, wäre zu ergänzen. Für Korbitz rechnet sie mit einer Anwuchsrate von 90 Prozent, das heißt von zehn kleinen Bäumchen, sie sind etwa 30 Zentimeter lang und zwei Jahre alt, wachsen neun richtig an. „Ich liebe diese Arbeit, sie war schon ein Kindertraum“, sagt Ute Rentsch.

Dort, wo jetzt der Wildzaun am weitesten im Feld entsteht, soll im kommenden Jahr ein Holzabfuhrweg gebaut werden, der gleichzeitig Wanderweg sein soll. Dahinter sollen 2019 noch einmal 4,3 Hektar des abschüssigen Feldes, das der Stadt gehört, bepflanzt werden, damit sich keine Schlammfluten mehr ins Tal ergießen können. Dem dient auch ein großes Rückhaltebecken mitten in den Feldern. „Der Damm ist gut zehn Meter hoch“, sagt Baudezernent Steffen Wackwitz. Der Damm soll bei Starkregen die Wassermassen zurückhalten, die durch einen Überlauf kontrolliert in den Kirchsteigbach abgegeben werden. An dessen Unterlauf, erklärt der Dezernent, entsteht noch ein Geröllfangbecken, und der Spielplatz soll wieder auf Vordermann gebracht werden. „Schon im April wir hier eine überdachte Sitzgruppe aufgebaut, hier können sich die Wanderer, bevor sie losgehen erst einmal stärken“, sagt Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos). Er erklärt, dass es nicht nur zwei neue Brücken über den Kirchsteigbach gibt – die Geländer sind aus Plaste, so können sie nicht wegfaulen – sondern auch drei kleine Furten. So können die Wanderer auf Trittsteinen direkt durchs Bachbett gehen. In Kürze soll auch die Beschilderung für die Wanderwege angebracht werden. Komplettiert wird das Ganze durch die vom Nabu übernommenen Tafeln mit Wissenswertem zu Pflanzen und Tieren.

Wenn die Pflanzarbeiten in dieser Woche abgeschlossen sind, dann sind die vier Flächen oberhalb des Stadtwaldes mit der stärksten Neigung, die das größte Risiko für das Abschwemmen des Bodens bergen, in Angriff genommen. Und 2019 geht es dann mit dem Rest weiter.

