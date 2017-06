Bäume gegen Parkplätze Für den Ausbau der Bahnhofsstraße gibt es verschiedene Varianten. Nicht jede eignet sich für einen Wochenmarkt.

Im Bürgertreff in Radebeul-West hängen Vorschläge, wie die Bahnhofstraße gestaltet werden könnte: mit Erhalt der alten Bäume oder ohne, mit vielen oder weniger Parkplätzen. Die Radebeuler können dazu ihre Meinung abgeben.



Sie soll attraktiver werden, mehr Menschen anlocken und zum Verweilen einladen. Wie genau diese Ziele für die Bahnhofstraße erreicht werden können, steht aber noch nicht fest. Die Stadtverwaltung hat jetzt drei Varianten für den Umbau der Straße vorgestellt. Die Bürger sollen darüber mitentscheiden. „Wir wollen so viele Meinungen wie möglich einholen“, sagt Anja Schöniger vom Stadtplanungsamt. „Denn wenn die Straße umgebaut ist, soll sie auch angenommen werden.“ Hauptsächlich unterscheiden sich die drei Varianten bei der Anzahl der Bäume und der Parkplätze. In der Grafik sind die alten Bäume dunkelgrün eingezeichnet, Neupflanzungen hellgrün.

Variante 1: Die vorhandenen Bäume bleiben stehen. Mit Ausnahme der Linde vor der Stadtapotheke. Sie sei von einem Pilz befallen und müsse wahrscheinlich bei allen drei Varianten gefällt werden, sagt Schöniger. Zusätzlich zu den alten Bäumen würden bei dieser Variante neun neue gepflanzt. Dazwischen bliebe Platz für zwölf Parkplätze. Genauso viele Stellplätze gibt es schon jetzt. Doch zeigt sich jeden Tag, dass diese eigentlich nicht ausreichen. „Wir haben einen wahnsinnig hohen Parkdruck in der Straße“, sagt Schöniger.

Mehr Parkplätze gebe es bei Variante 2: Bei dieser Version kommen alle alten Bäume weg. Dafür würden 13 neue kleinere Bäume gepflanzt. Der Vorteil dieser Variante ist, dass dann viel mehr Autos in der Straße parken könnten als bisher, nämlich 23. Auf jeder Straßenseite gebe es einen 2,20 Meter breiten Parkstreifen. Allerdings würde die Bahnhofstraße auch ihr historisches Alleeflair verlieren. Günstig wäre diese Variante für einen Wochenmarkt, den sich viele wünschen. Denn in den langen Parkreihen hätten auch 16 Markttransporter, wie Fisch- Käse- oder Bäckerwagen Platz. Bei Variante 1 hingegen könnten nur sechs solcher Marktfahrzeuge in der Straße stehen – eigentlich zu wenig für einen attraktiven Frischemarkt.

Immerhin Platz für acht Marktstände beziehungsweise -transporter gebe es bei Variante 3: Da die Bahnhofstraße am Markttag sowieso gesperrt werden soll, könnten die Wagen anstatt auf den Gehwegen auf einer Seite der Fahrbahn stehen. Marktstände auf beiden Fahrbahnseiten gehen nicht, weil es eine mindestens drei Meter breite Rettungsgasse geben müsste. Bei dieser Variante blieben die alten Bäume stehen und 16 neue Bäume kämen hinzu. Der Nachteil: Parkplätze gebe es dann auf der Bahnhofstraße gar keine mehr.

Stattdessen könnten die Leute an der Güterhofstraße parken. Die Stadt plant einen Parkplatz bis zur Kleinen Elbstraße mit rund 100 Stellplätzen. Doch sind die Kunden bereit, ein paar Hundert Meter zu den Geschäften zu laufen? Derzeit wird lieber mit Warnblinkanlage auf den Gehwegen gehalten, als etwas weiter entfernt einen Parkplatz zu suchen.

Bleiben soll der Zebrastreifen auf Höhe der Harmoniestraße. Außerdem ist bei allen drei Varianten eine Fußgängerfurt, also eine Markierung auf der Straße zum leichteren Überqueren, an der Wilhelm-Eichler-Straße vorgesehen. Die Stadt möchte auch deutliche Bordsteinkanten, damit Autofahrer nicht auf die Gehwege fahren. Die Fahrbahn soll bei allen Varianten 6,50 Meter breit und in beide Richtungen befahrbar sein. Eine Einbahnstraßenregelung, wie etwa bei der Hauptstraße in Radebeul-Ost, ist nicht geplant, sagt Schöniger. Dafür sei die Straße eine zu wichtige Verkehrsroute.

Die Varianten hängen noch bis Ende August im Fenster des Bürgertreffs, Bahnhofstraße 8. Bürger können dort Meinungen in den Briefkasten werfen oder online abstimmen: www.sz-link.de/Bahnhofstrasse

