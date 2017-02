Bäume gefällt für Brunnen Räte sind überrascht, weil sie von den Arbeiten der Stadt Löbau am Wettiner Platz nichts wussten. Doch der OB verteidigt das Vorgehen.

Das Fällen ist aus ihrer Sicht wegen der Sanierung des Wettiner Brunnens unumgänglich.

Zur großen Überraschung von Bürgern und Räten hat die Stadt am Mittwoch am Wettiner Platz in Löbau zahlreiche Bäume fällen lassen. Ingo Seiler, Fraktionsvorsitzender der Löbauer Bürgerliste zeigte sich fassungslos. „Wir sind als Stadträte nicht darüber informiert worden“, sagt er. Auch Ratskollege Reinhart Keßner war außer sich: „Mit dem Fällen der Bäume geht ein Stück Lebenskultur verloren“, sagte er.

Löbaus Stadtverantwortliche begründeten die Fällaktion damit, dass sie für die Sanierung des Brunnens am Wettiner Platz notwendig sei. „Sonst hätten wir den Brunnen nicht neubauen können“, teilte Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) mit. Außerdem sagte Buchholz, dass alle Stadträte über das Bauvorhaben informiert gewesen seien. Im Frühjahr soll der Brunnen saniert werden. Dafür hat die Stadt Fördermittel erhalten. Die Sanierung wird insgesamt etwa 300000 Euro kosten. (SZ/ms)

