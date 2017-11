Bäume für Weihnachtsmärkte gefällt Die Stadt hat gestern Kiefern auf einem Grundstück am Kamerunweg geschlagen.

Was sich nicht als Schmuck für die Weihnachtsmärkte eignete, wurde von den Baubetriebshof-Mitarbeitern geschreddert. © Matthias Schumann

Coswig. Die Vorbereitungen für die Weihnachtsmärkte der Stadt am zweiten und dritten Adventswochenende sind in vollem Gange. So fällten gestern Mitarbeiter des Baubetriebshofes mehrere Kiefern auf einem der Stadt gehörendem Grundstück am Kamerunweg.

Neben dem traditionellen Markt „Coswiger Sterneweihnacht“ auf dem Wettinplatz wird auf dem Ravensburger Platz an der Alten Kirche wieder der historische Weihnachtsmarkt aufgebaut, wo man den Handwerkern über die Schultern schauen oder sich auch selbst ausprobieren kann.

Die Kirchstraße wird erneut zur „Märchenstraße“. Im Museum, der Karrasburg, dreht sich in diesem Jahr alles um Spielzeug. Besucher werden in der Ausstellung „Altes Spielzeug – neu entdeckt“ viele verschiedene Spielsachen finden, mit denen sich bereits ihre Großeltern beschäftigt haben. Im Forsthaus Kreyern findet am zweiten und dritten Adventswochenende die Kreyerner Wildweihnacht mit Handwerkermarkt, Wildverkauf und frisch geschlagenen Weihnachtsbäumen statt.

Und die Villa Teresa im Ortsteil Kötitz wird am dritten Adventswochenende wieder weihnachtlich mit historischem Flair geschmückt. Unter anderem werden handgearbeitete Produkte aus Sachsen und Tschechien angeboten. Die Casa Bohemica wird in ein Märchenhaus verwandelt.

zur Startseite