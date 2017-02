Bäume für Schönteichen Die 114 Bäume können in der Gemeinde gepflanzt werden. Es gibt aber Änderungsvorschläge.

Für den Radwegbau zwischen Zschornau und Schiedel mussten Bäume weisen. Dafür gibt‘s an andere Stelle Ersatz. © Archivfoto: Matthias Schumann

Die Bäume, die die Gemeinde Schönteichen als Ausgleichsmaßnahme erhält, dürfen in Brauna und Biehla gepflanzt werden. Der Gemeinderat beschloss jetzt eine entsprechende Vereinbarung mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Das Amt sollte einen Ausgleich für den Bau des Radwegs zwischen Zschornau und Schiedel in Form von Bäumen bringen. 27 Bäume wurden bereits in Kamenz gepflanzt, doch die Stadt hat nicht genügend Flächen für solche Anpflanzungen. Deshalb wurden Schönteichen die Bäume angeboten und die Gemeinde suchte dafür mehrere Flächen in Biehla und Brauna aus.

Die Bäume in Biehla in der Nähe des Sportplatzes wurden bereits im Herbst gepflanzt. Die Bäume in Brauna sollten noch in die Erde kommen. Doch der Gemeinderat von Schönteichen meldete im Dezember Bedenken an (SZ berichtete). Die Bäume sollten nämlich auf einen Teil des Sportplatzes von Brauna gepflanzt werden, der in der Vergangenheit aufwendig als Großfeldplatz angelegt worden war. Die Bäume hätten Entwicklungsmöglichkeiten zerstört. Der Gemeinderat einigte sich deshalb nun darauf, die Bäume besser am Rand des Sportplatzes anzuordnen. (SZ/pre)

