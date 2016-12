Bäume für Schönteichen In der Gemeinde sollen 114 Bäume gepflanzt werden. Die Wahl der Standorte halten aber nicht alle für geeignet.

In Biehla wurden die jungen Bäumchen bereits eingepflanzt. Die Anwohner waren allerdings nicht informiert. Deshalb gibt es jetzt unter anderem Ärger. © René Plaul

Die ersten Bäumchen stehen bereits. Sie stützen sich noch auf ihre geraden Wuchshilfen, doch bald schon können sie vermutlich darauf verzichten. Die Gartenbaufirmen rückten eines schönen Herbsttages an und pflanzten die Linden und Hainbuchen in der Nähe des Biehlaer Sportplatzes. 33 junge Bäume wachsen nun am Rand des Platzes. Dazu kommen 14 Stämme, die zwischen die Linden der bestehenden Lindenallee gesetzt wurden, und 28 neue Apfelbäume.

Die Biehlaer wussten aber nichts von den Baumpflanzungen. Und die Gemeinderäte konnten nicht weiterhelfen, weil sie selbst nicht über die Aktion auf den Gemeindegrundstücken informiert waren. Dementsprechend verhalten waren die Reaktionen nun auf einen Vorstoß der Verwaltung, die Pflanzungen nachträglich vom Gemeinderat genehmigen zu lassen. „Die Verwaltung schafft Tatsachen und schaut dann, was geht“, sagte Gemeinderat Thomas Uslaub (CDU).

Die Bäume sind Teil eines großen Pflanzprojekts. 114 Bäume sollen insgesamt in den Schönteichener Ortsteilen Biehla und Brauna gesetzt werden. Ein großer Teil der Bäume wird dabei zu Gruppen zusammengefasst. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr will den Schönteichenern die Pflanzung bezahlen, die Bäume vier Jahre lang pflegen lassen und der Gemeinde dann 65 300 Euro für die weitere Pflege überlassen. „Jede andere Gemeinde wäre froh, wenn sie so was kriegt“, ist Bürgermeister Maik Weise (CDU) überzeugt.

Die Aktion hat eine Vorgeschichte. Die Bäume sind die Ausgleichsmaßnahme für den Bau des neuen Radwegs zwischen Zschornau und Schiedel, der im August freigegeben wurde. Die Natur und die Landschaft darf durch diesen Eingriff nicht über Gebühr belastet werden. Deshalb sind gesetzlich Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. Im Fall des Radwegbaus hat man sich darauf geeinigt, mehr als 130 Bäume neu zu pflanzen.

Die Stadt Kamenz, die die Bäume eigentlich bekommen sollte, hat aber nicht genügend eigene Flächen für solche Pflanzungen. Sie ließ lediglich 27 Kirschbäume an der Wiesaer Straße „Am Bahnhof“ pflanzen. Die verbliebenen Bäume bekam die Gemeinde Schönteichen im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft angeboten. Einige Gemeindevertreter sind skeptisch. Das trifft besonders auf einen geplanten Standort in Brauna zu. Am Sportplatz in der Nähe der Grundschule sollen Wiesen mit 39 Obstbäumen bepflanzt werden. 27 Pflaumenbäume verschiedener Arten und zwölf Birnenbäume sind vorgesehen. „Die Früchte der Obstgehölze können von der Allgemeinheit genutzt werden“, heißt es in der Vorlage für den Gemeinderat. „Besonders die Kita und die Grundschule können die gesunde Kost nutzen und die Verwertung in ihr Beschäftigungsprogramm einbauen.“ Die Schule hat den Plänen zugestimmt. Gemeinderat Frank Friede (WV Kinderfreundliches Schönteichen) zweifelt aber am Nutzen der Pflanzung an einer bestimmten Stelle. Eine vorgesehene Fläche ist ein Teil des Sportplatzes. Sie wird zwar zurzeit nur ausnahmsweise genutzt. „Das sind aber begradigte Flächen für einen Großfeldspielplatz. Es ist doch Schwachsinn, das zu bepflanzen“, sagt er.

Bürgermeister Maik Weise hat die Entscheidung nun vertagt. Der Gemeinderat hat noch Klärungsbedarf und möchte Alternativflächen prüfen lassen. Ein eindeutiges Ja oder Nein dürfte es erst in einer der kommenden Sitzungen geben. Es ist allerdings noch unklar, was aus den bestehenden Bäumen wird, wenn sich der Gemeinderat dagegen ausspricht.

