Bäume für neue Rettungswache gefällt Freital baut eine neue Rettungswache an der Dresdner Straße und hat dafür die ersten vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen.

Das DRK baut in Freital eine neue Rettungswache, unter anderem weil die Fahrzeugflotte größer geworden ist. © Symbolbild/Robert Michael

Freital. Für den Bau einer neuen Rettungswache an der Ecke Dresdner Straße/Lutherstraße in Freital haben jetzt erste vorbereitende Arbeiten begonnen. In den vergangenen Tagen wurden einige kleinere Bäume auf dem Grundstück gefällt und Wildwuchs beseitigt. Bauherr ist das Deutsche Rote Kreuz. Die neue Rettungswache entsteht direkt hinter der vorhandenen an der Straßenecke. Entstehen soll ein langgestreckter Flachbau mit Garagen für die Rettungswagen. In einem zweigeschossigen Funktionsgebäude nebenan sind die Umkleiden und Seminarräume untergebracht.

Gebraucht wird der millionenteure Neubau, weil der Bestand der Rettungsfahrzeuge stetig zugenommen hat und weil auch die Fahrzeuge selbst größer geworden sind. Die Räume in der alten Wache sind beengt. (SZ/win)

