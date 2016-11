Bäume für die ganze Region Seit 25 Jahren ist die Baumschule Lux in Bannewitz als Privatunternehmen erfolgreich. Spezialitäten sichern das Geschäft.

Bannewitz. Vom Acker auf dem Rippiener Hügel hat man einen herrlichen Blick auf Dresden. Das Laub der Bäume, die alle ordentlich in Reihe gepflanzt sind, ist schon lange herbstlich bunt gefärbt. Auf der neuen Staatsstraße 191 rauschen Autos vorbei. „Die neue Straße ist ein Segen für uns“, sagt Judith Henke. Ihrer Firma, der Bannewitzer Baumschule Lux, gehört der acht Hektar große Acker mit den vielen Bäumen und dem schönen Ausblick. Seit acht Jahren führt die 32-jährige studierte Gartenbauingenieurin die Geschicke des Traditionsunternehmens.

Weniger segensreich für das Unternehmen ist der vierspurige Ausbau der B 170 in Bannewitz. An der Kreuzung Boderitzer Straße steht die Filiale der Baumschule Lux. Der Streit mit den Behörden wegen des geplanten Ausbaus der Bundesstraße war so heftig, dass sich die Parteien erst vor Gericht einigen konnten. „Wir müssen nun nur noch knapp ein Neuntel unserer in Bannewitz recht begrenzten Fläche abgeben“, sagt Judith Henke.

Ansonsten geht es dem Unternehmen mit seinen aktuell 20 Mitarbeitern blendend. „Durch die gute Lage unseres Ackers hatten wir mit den Hochwassern keine Probleme“, sagt Judith Henke. Auf Klimaschwankungen könne man sich einstellen. Sowieso zieht und verkauft die Baumschule nur winterharte Bäume und Sträucher. Dazu zählen etwa alle beliebten Obstbäume, Kiefern, Fichten und Amberbäume.

Vielleicht würde es die Baumschule Lux gar nicht geben, wenn die Mauer nicht gefallen wäre. Heute bedient sie mit ihrem speziellen und hochwertigen Angebot vor allem Kunden im Großraum Dresden. Es war Konrad Lux, Judiths Großvater, der 1991 den Acker und den Firmensitz in Rippiens Nöthnitzer Straße aus den Händen der Treuhand kaufte. Bereits seit den 1960er-Jahren war Konrad Lux Betriebsleiter der früheren Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft (GPG) gewesen. Nach dem Mauerfall reizte ihn der privatwirtschaftliche Neuanfang.

Zwar ist Lux senior schon lange Rentner. Ganz loslassen kann er aber nicht. „Mein Großvater hat sich auf Formgehölze spezialisiert“, sagt Judith Henke. Dabei bringt er vor allem Lärchen in jahrelanger Arbeit in die gewünscht Form. Diese Bäume stehen schon jetzt auf dem Rippiener Acker. Mit Bändern werden die einzelnen Äste gebogen. „Ob man das mag, ist Geschmacksache, aber gerade viele junge, gut betuchte Dresdner mögen diese Bäume sehr“, sagt Judith Henke. Mehrere Hundert Euro kostet so ein Baum.

Gleich daneben stehen hochstämmige Amberbäume in farbenreichem Herbstlaub. Plastik-Mäntel schützen die Stämme vor Rehen, Feldhasen und Kaninchen. „Obwohl wir die Zäune ständig kontrollieren, kommen die Tiere immer wieder.“ Die jungen, gesunden, insektenfreien Pflanzen scheinen den Tieren gut zu schmecken.

Moderne Umkleiden für die Mitarbeiter

Zum 25-jährigen Firmenjubiläum erfüllt sich Judith Henke einen langgehegten Wunsch. Auf einem alten Dreiseithof in Rippien modernisiert sie in diesem Jahr die Firmenzentrale. „Rippien war schon immer das Herz der Baumschule Lux“, sagt sie. Der Büro-Neubau in der Nöthnitzer Straße ist schon fast fertig. An dem Altbau wird noch gewerkelt. Bald bekommen die Mitarbeiter hier moderne Umkleiden und Duschen – letztere gibt es dann zum ersten Mal in der Firmengeschichte.

Gefragt nach der Anzahl der verkauften Bäume und Sträucher muss die Chefin passen. Doch die Auskunft ist nicht weit. Ihr Mann Gerd, der einst seine Ausbildung in der Baumschule Lux machte, ist heute Betriebsleiter. „Wie viele Bäume hast du in diesem Jahr aufgeschult?“ So nennen es Fachleute, wenn neue Bäume oder Sträucher auf den Acker gebracht werden. Gerd Henke muss nur kurz überlegen. „2 000 Nadel- und 350 Laubbäume sowie etwa 800 Sträucher“, sagt er. Bei den Kunden seien Forsythien, Magnolien und Zaubernüsse besonders beliebt. Und sie schätzen die Baumschule dafür, dass sie auch Sonderwünsche ermöglicht. „Wenn es gewünscht ist, planen wir mit den Kunden deren Garten von vorn bis hinten durch“, sagt Judith Henke. Im Dezember bieten ihre Mitarbeiter wieder eine besondere Aktion an: „Oft haben Leute sehr alte Obstsorten in ihren Gärten stehen. Deren Namen kennen sie oft selbst nicht“, sagt Judith Henke. „Wenn sie uns bald nach dem ersten Frost Reiser bringen, können wir die mit dem Veredelungsverfahren nachzüchten.“ Nach neun Monaten sind die neuen Bäume dann fertig.

