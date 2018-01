Bäume fallen wie Mikadostäbe Umgestürzte Bäume, Stromausfall, Einsätze der Feuerwehr. Das ist die Bilanz von Orkan Friederike in und um Niesky.

Fast 20 Bäume haute der Orkan in Kollm-Nord am Stausee um. Einer fiel dabei auf das Café Eis-Oase. Seit Freitag werden die Stämme zersägt. © André Schulze

Friederike hat mit dem mittleren Teil des Landkreises Görlitz offenbar keine engere Bekanntschaft schließen wollen. Der Orkan mit diesem Namen sorgte in den Abend- und Nachtstunden des Donnerstags insgesamt nur für wenige Schäden. Dennoch hielt Friederike die Behörden und Einsatzkräfte auf Trab. Am Donnerstagabend gingen innerhalb von etwa fünf Stunden weit über 150 Notrufe im Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz ein. „Weitere 152 Notrufe konnten trotz Verstärkung der Beamten aufgrund der Vielzahl der Anrufe nicht bearbeitet werden“, sagt Polizeisprecher Thomas Knaup. Umgestürzte Bäume und damit verbundene Straßensperrungen beschäftigten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Zu 106 Einsätzen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz rückte allein die Polizei aus. Schwere Personenschäden gab es nach derzeitigem Stand nicht.

Feuerwehr beseitigt Bäume

Andreas Flade musste seine Kodersdorfer Feuerwehr lediglich zweimal ausrücken lassen. Ein Baum war auf die Verbindungsstraße zwischen Wiesa und Thiemendorf gefallen, konnte aber schnell beseitigt werden. Der ebenfalls als umgestürzt gemeldete Baum in Mückenhain entpuppte sich nur als Baumspitze. „Hier wäre unser Einsatz eigentlich gar nicht nötig gewesen“, sagt der Ortswehrleiter, der die Bereitschaft seiner Truppe wegen des abflauenden Sturms gegen 21.30 Uhr beendete.

Ein bisschen mehr gab es in und um Rothenburg zu tun. „Wir waren mit vier Ortswehren im Einsatz, hatten dabei ausschließlich mit umgefallenen Bäumen zu tun“, beschreibt Stadtwehrleiter Torsten Juckel das Geschehen. Im Stadtgebiet von Rothenburg habe es nur kleinere Zwischenfälle gegeben. Entlang der Straße zwischen Geheege und Horka hätten mehrere Bäume die Fahrbahn versperrt. Auch zwischen Dunkelhäuser und Uhsmannsdorf habe man einmal die Kreissäge ansetzen müssen. Für die beteiligten Ortsfeuerwehren seien dies normale Sturmeinsätze gewesen, „schwere Schäden an Häusern oder Autos gab es nicht“, so Juckel.

Stromausfall am Abend

Die Stadtwerke Rothenburg hatten gegen 18 Uhr einen kurzzeitigen Stromausfall zu verzeichnen, der nach einem Neustart der Anlagen schon in kürzester Zeit behoben war. Gerald Menzel, technischer Leiter des städtischen Unternehmens, erklärt den Zusammenhang: „Diese Störung kam von außen. Da kann ein Ast auf eine Freileitung gefallen sein, was eine Über- oder Unterspannung verursacht hat.

Mit diesem Problem kämpften auch die Stadtwerke Niesky, berichtet ihr Technischer Leiter Hartmut Barth. Zudem sei kurzzeitig eine Straße ohne Strom gewesen, weil zwei Freileitungen zusammenstießen und einen Kurzschluss verursachten. Aber auch hier sei der Bereitschaftsdienst der SWN schnell da gewesen und hat sie defekten Sicherungen ausgetauscht. „Über Nacht hat sich die Situation insgesamt wieder normalisiert“, so Barth. Noch nicht wieder am Telefonnetz ist der Regiebetrieb Abfallwirtschaft in Niesky. Er sei nur über die E-Mail-Adresse info@aw-goerlitz.de erreichbar, heißt es von der Firma.

In Teilen der Gemeinde Rietschen fiel der Strom für ganze zwei Stunden aus. „Erst gegen 21 Uhr gingen die Lichter wieder an“, berichtet Gemeindewehrleiter Wilfried Reckusch. Er rückte mit seiner Mannschaft zu fünf Einsätzen aus. Immer waren Bäume die Ursache, ob an der S 131 Richtung Reichwalde, in der Kirchstraße in Werder oder in Haidehäuser. Gegen halb zwölf in der Nacht war der letzte Einsatz beendet. Am Tag nach „Friederike“ kümmerte sich Reckusch um sein Haus. Der Sturm warf mehrere Ziegel vom Dach.

Orkan holt Ziegel vom Dach

Das Problem mit losen Dachziegel hatten auch einige Hausbesitzer in Niesky und Umgebung – und die Telefone bei den Dachdeckerfirmen standen nicht still. Das meiste sind Reparaturarbeiten, ganze Dächer wurden vom Orkan nicht abgedeckt.

Die Mitarbeiter des Bauhofes der Stadtverwaltung Niesky sind seit Freitagmorgen mit Sicherungs- und Aufräumarbeiten in städtischen Parkanlagen und auf Friedhöfen beschäftigt. Enrico Baumann von der Tiefbauverwaltung betont: „Die Arbeiten werden mehrere Tage in Anspruch nehmen. Wir bitten alle Besucher um besondere Aufmerksamkeit beim Betreten der öffentlichen Parks und Friedhöfe und um die unbedingte Beachtung der Absperrungen und der Warnhinweise.“

Davon betroffen sind auch die Wälder. Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt warnt dringlich davor, den Wald zu betreten: „Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um die Aufräumarbeiten nicht zu behindern, bitten wir alle Bürger, auf Waldbesuche in den kommenden Tagen zu verzichten.“

Kein Durchkommen auf der B 115

Eine kurzzeitige Vollsperrung der B 115 erfolgte nördlich von Niesky durch umgestürzte Bäume. Hier waren die Nieskyer Feuerwehren im Einsatz. 16-mal rückten sie in der Nacht aus, sagt Stadtwehrleiter Steffen Block. Es wurde das Nötigste gemacht, schließlich haben sich die Kameraden selbst in Gefahr begeben. Seit den Nachtstunden unterwegs waren auch die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Niesky. Freitagmittag waren aber die Straßen in ihrer Zuständigkeit wieder befahrbar.

In der Gemeinde Hohendubrau mussten laut Bürgermeister Denis Riese die Kameraden aller drei Ortswehren ausrücken, um die Straßen von umgestürzten Bäumen zu beräumen. Aber auch viele private Grundstückseigentümer sind betroffen. Dennoch hält sich der Schaden an kommunalen Gebäuden in Grenzen, so der Bürgermeister. Besonders betroffen sind das Inspektorenhaus und das Werkstattgebäude des Bauhofes in Gebelzig.

