Bäume fallen für den Kreuzungs-Ausbau Die S 148 in Großschweidnitz soll am Sachsenfreund entschärft werden. Ob das 2018 klappt, ist noch offen.

Großschweidnitz. Der Mann in der leucht-orangenen Jacke setzt die Sprühdose an. Mit grüner Farbe malt er ein großes Kreuz an den Stamm. Das bedeutet: Dieser Baum muss weg. Etliche Bäume und zahlreiche Sträucher haben er und seine Kollegen von einer Spezialfirma seit Wochenbeginn bereits entlang der S 148 in Höhe der Kreuzung Sachsenfreund gefällt. Das Gehölz musste weg, weil das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hier ein großes Bauvorhaben plant.

Denn an der Stelle passieren immer wieder Unfälle. Das Problem: Die Staatsstraße wird hier von einer Kreisstraße gekreuzt. Kommt man aus Richtung Löbau, verläuft die Straße über eine Bergkuppe. Rechts geht es nach Großschweidnitz in den Ort, links biegt man nach Niedercunnersdorf ab. Die Linksabbieger stehen mitten auf der Straße, weil sie den Gegenverkehr aus Richtung Oberland abwarten müssen. Autofahrer kommen oft sehr schnell über die Kuppe – erlaubt ist hier Tempo 70 – sehen den Abbiegenden zu spät, es kracht. Bei einem der Unfälle in der Vergangenheit endete ein Überholmanöver sogar einmal in dem Buswartehäuschen an der Stelle. Glücklicherweise hatte sich darin niemand aufgehalten. Das Wartehäuschen wurde dabei aber komplett zerstört. Auch die Gemeinde Großschweidnitz fordert schon lange eine Entschärfung der Kreuzung, wie Bürgermeister Jons Anders (parteilos) schon Ende des vergangenen Jahres der SZ sagte.

Nun soll es soweit sein. „Vorgesehen ist ein Knotenausbau mit einer Linksabbiegespur auf der S 148“, erklärte eine Sprecherin des Lasuv auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung Ende 2017.

Das Landesamt hat das Bauvorhaben an der Ortsverbindung vom Oberland nach Löbau für das Bauprogramm 2018 beantragt. Dieses Bauprogramm befindet sich derzeit noch beim Sächsischen Wirtschaftsministerium in der Endabstimmung, informiert jetzt Nicole Wernicke vom Lasuv über den aktuellen Stand. Der Freistaat prüft, welche der beantragten Bauvorhaben möglich sind und in diesem Jahr finanziert werden können. Für das Lasuv hat die Kreuzung Sachsenfreund Priorität aufgrund der Unfallhäufungen.

Wie Frau Wernicke sagt, rechnet man in der Straßenbaubehörde damit, dass voraussichtlich Anfang März – also in wenigen Wochen – klar ist, was alles gebaut werden kann. Dann wird auch eine Entscheidung für oder gegen den Ausbau in Großschweidnitz fallen. Vorsorglich lässt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr jetzt schon die Bäume und Sträucher entfernen, um Baufreiheit zu schaffen. Denn Bäume dürfen laut Naturschutzgesetz nur noch bis Ende Februar gefällt werden, dann erst wieder ab Oktober. Sollte es dieses Jahr mit dem Bau klappen, so Frau Wernicke, wird für die Baumaßnahme eine halbseitige Sperrung der Straße nötig. Gebaut werden soll ab Mitte Juni – sofern die Sachsenfreund-Kreuzung ins diesjährige Bauprogramm des Freistaats mit eingeordnet wird, teilt die Lasuv-Sprecherin mit.

Im Zuge der Bauarbeiten soll die Bergkuppe mittels Erdbau-Technik abgetragen werden, erklärt Frau Wernicke, und zwar um über zwei Meter. Das soll die Einsicht in die Kreuzung verbessern. Autos werden während der Bauarbeiten auf einer Länge von über 500 Metern einspurig auf der Staatsstraße an der Baustelle vorbei geführt. Der Verkehr wird mittels Baustellenampel geregelt. Die Ampel wird über die gesamte Bauzeit erforderlich sein, so Frau Wernicke. Eine Ampelregelung gibt es schon jetzt aufgrund der Baumfällarbeiten. Und schon jetzt zeigt sich auch, wovor Großschweidnitz‘ Bürgermeister Jons Anders Sorge hat, wenn es zur großen Baustelle kommt: Viele Autofahrer biegen von der Staatsstraße ab, anstatt sich an der Ampel anzustellen. Sie nutzen die Ortsdurchfahrt durch Großschweidnitz, die parallel zur S 148 verläuft. Damit fahren deutlich mehr Autos über die schmale Ortsstraße.

