Bäume fallen für den Flutschutz

Die Mitarbeiter der Flussmeisterei Grimma werden in den nächsten Wochen rund 40 Bäume entlang der Flutmulde fällen. Sie stehen den neuen Flutmauern im Wege. Die Flutmulde wird beträchtlich verbreitert.

Hier wird auch im tiefsten Winter gebaut: Während an einer Stelle in die Tiefe gebohrt wird, erweitert der Bagger an anderer Stelle schon die Flutmulde.

Hier wird auch im tiefsten Winter gebaut: Während an einer Stelle in die Tiefe gebohrt wird, erweitert der Bagger an anderer Stelle schon die Flutmulde.

Krachend fällt die Linde zu Boden. An verschiedenen Stellen des Baumes setzen mehrere Männer gleichzeitig die Motorsägen an und zerlegen ihn in transportable Stücke. Es ist der erste von etwa 40 Bäumen, die auf beiden Seiten der Mulde zwischen der Brücke Straße des Friedens und der Niederbrücke gefällt werden. Zwei der Bäume werden bis zum Schluss stehen bleiben. Sie haben Aushöhlungen, in denen sich Fledermäuse befinden könnten, sagte Stefan Hain, der zuständige Projektleiter bei der Landestalsperrenverwaltung. Um das auszuschließen, wird ein Gutachter die Öffnungen zuerst mit einem Hubsteiger aus der Nähe inspizieren.

Etwa drei Wochen werden die acht Mitarbeiter der Flussmeisterei Grimma für das Fällen aller Bäume benötigen – wenn das Wetter nicht noch extremer wird. Das Holz ist Eigentum des Freistaates Sachsen und wird zur Flussmeisterei gebracht. Dort wird über die Verwendung entschieden.

Obwohl die Eigentümer der betroffenen Grundstücke rechtzeitig über die Arbeiten informiert und gebeten wurden, Freiraum zu schaffen, parkten am Nachmittag des ersten Tages neben der Freifläche zwischen Johannis- und Breitestraße noch immer sechs Autos. Die Männer sind zwar vom Fach und wissen, wo sie die Säge ansetzen müssen, damit der Baum in die gewünschte Richtung fällt. Trotzdem sei Vorsicht geboten.

Sind die Bäume auf dem Areal vor dem Pferdebahnmuseum gefällt, geht es direkt am Muldeufer weiter. Damit die Mitarbeiter der Flussmeisterei auch mit ihren Fahrzeugen dorthin gelangen, müssen sie den nach unten führenden Weg verbreitern.

Das Fällen der Bäume ist ein Vorgeschmack auf die Arbeiten, die im dritten Abschnitt zum Ausbau der Flutmulde beginnen werden. Der Flutgraben wird beträchtlich erweitert – die Bäume stehen dem Flutschutz im Wege. Die Fällarbeiten müssen wegen des Naturschutzes bis zum März abgeschlossen sein.

Mitte des Jahres soll mit dem Ausbau des neuen Abschnittes begonnen werden, sagte Stefan Hain. Die Arbeiten werden etwa bis Ende 2018 dauern. „Der Auftrag ist noch nicht ausgeschrieben, das soll noch im ersten Quartal passieren“, sagte er. Wegen des Umfangs von bis zu fünf Millionen Euro ist eine europaweite Ausschreibung notwendig. Eigentlich wäre der Abschnitt zwischen Straße des Friedens und Niederbrücke schon an der Reihe gewesen, aber die Landestalsperrenverwaltung hatte den Baubeginn wegen einer noch schwebenden Klage gegen das Vorhaben verschoben.

Derzeit wird an den Flutmauern zwischen Niederbrücke und Bahnhofstraße gearbeitet. Es ist ziemlich die einzige Baustelle in Döbeln, auf der die Arbeiten nicht wegen der winterlichen Witterung zum Erliegen gekommen sind. Im Moment sei es schwierig. „Dort liegt gerade extrem massiver Fels an“, sagte Hain. Statt bis zu drei schafft der Bohrer derzeit nur einen Pfahl pro Tag. Für die Bohrpfahlwand müsse drei bis vier Meter in den Fels gebohrt werden.

Die Bewohner der umstehenden Häuser merken das. „Das geht nicht ohne Erschütterungen ab“, sagte Hain. Die Hochwassermauer auf der linken Flussseite ist weitgehend fertig. Bis zum Frühjahr sollen auch die Arbeiten auf der rechten Flussseite beendet sein.

Restarbeiten gibt es noch am neuen Verteilerwehr am Schloßberg zu erledigen. Auch Bäume sind zu pflanzen. Im Frühjahr soll der Parkplatz am Busbahnhof wieder benutzbar sein, sagte Hain.

