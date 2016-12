Bäume fallen für den Flutschutz Auf gut zwei Kilometern soll der Deich an der Geißlitz saniert werden. Schon in wenigen Wochen könnte es losgehen.

Mitte Dezember fällten Mitarbeiter der Riesaer Flussmeisterei nahe dem Ufer der Geißlitz zwischen Reppis und Nauwalde die ersten Bäume. © Eric Weser

Die Vorbereitungen für den Deichbau entlang der Geißlitz sind bereits angelaufen: Auf einem gut zwei Kilometer langen Abschnitt zwischen Nauwalde und Reppis hat die Landestalsperrenverwaltung (LTV) bereits den Baumbestand fällen lassen. Das Waldstück, das der Sanierung zum Opfer gefallen ist, soll andernorts wieder aufgeforstet werden. Genau genommen ist das sogar schon passiert, erklärt die Sprecherin der Landestalsperrenverwaltung, Katrin Schöne. „Die Ersatzpflanzungen wurden 2015 auf Flächen zwischen den Ortslagen Tiefenau und Nauwalde in der Nähe der Kleinen Röder durchgeführt.“ Die von den Arbeiten betroffene Waldfläche – sie ist laut LTV insgesamt 0,22 Hektar groß – ist also im Zuge dieser sogenannten „Waldumwandlung“ wieder neu angepflanzt worden. Rund 120 Bäume sind nach SZ-Informationen für die Deichsanierung gefällt worden. Das Astholz werde vor Ort gehäckselt, erklärt die LTV-Sprecherin. „Das Stammholz wird holzverarbeitenden Betrieben zur Verwertung angeboten.“ Die Eigentümer hätten selbst keine Verwendung für den Rohstoff und würden entsprechend entschädigt.

Probleme mit der Standsicherheit

Durch die Hochwasser im August 2002 und im September 2010 war der Deichabschnitt zwischen Nauwalde und Reppis beschädigt worden. Eine im Vorfeld durchgeführte Analyse der Landestalsperrenverwaltung hatte ergeben, dass auf dem 2 160 Meter langen Abschnitt „die hundertprozentige Standsicherheit des Deiches nicht mehr gegeben“ sei.

Deshalb muss er nun erneuert werden. Nachdem die Bäume mittlerweile gefällt sind, könnte es nun ganz schnell gehen: Geplanter Baubeginn ist laut LTV-Sprecherin Katrin Schöne Anfang Februar – vorausgesetzt jedenfalls, das Wetter spielt mit. An der Lage und Höhe des Deiches soll sich durch die Bauarbeiten nichts ändern, sagt Schöne. „Der Deich erhält einen sogenannten Auflastfilter, um bei zukünftigen Hochwasserereignissen standsicher zu sein.“ Der Deich werde damit auch etwas breiter als bisher. Auf dem Auflastfilter wird zudem ein Deichverteidigungsweg angelegt. Eine Innendichtung wie beispielsweise durch den Einbau einer Spundwand soll es hingegen nicht geben, erklärt Schöne. Mitsamt der Wiederaufforstung und Planung kostet die Deichsanierung rund 1,5 Millionen Euro.

Bei Pulsen geht es weiter

Ähnliche Sanierungsarbeiten hatte es in der Vergangenheit schon in der Nähe von Pulsen gegeben. Nach dem Hochwasser 2010 sind dort laut Talsperrenverwaltung in den vergangenen Jahren an verschiedenen Stellen rund sechs Kilometer Deich erneuert worden.

Die Arbeiten zwischen Reppis und Nauwalde markieren allerdings noch nicht das Ende der Fahnenstange, erklärt Katrin Schöne: Im Jahr 2017 ist ein weiterer Abschnitt am rechten Ufer oberhalb von Pulsen mit einer Länge von etwa einem Kilometer geplant.

zur Startseite