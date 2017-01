Bäume fallen an Kamenzer Straßen Mit den Arbeiten werden wichtige Bauvorhaben unter anderem an der Königsbrücker und in Schiedel begleitet. Das Rathaus bittet um Verständnis.

In Kamenz wird die Säge angesetzt. © Claudia Hübschmann

Das Rathaus informiert über Baumfällungen im Stadtgebiet. Dabei geht es um die Vorbereitung wichtiger Bauvorhaben. Die gesetzlich vorgeschriebene Fällzeit endet am 28. Februar. So wird mit dem Ausbau der Staatsstraße 100, Königsbrücker Straße, inclusive eines beidseitigen Schutzstreifens für Radler die Straße verbreitert – von der Zufahrt Hutbergstraße bis zum Abzweig Lückersdorfer Straße. Die Kettensägen-Einsätze betreffen den Abschnitt ab der Hutbergstraße bis zum kleinen Parkplatz an der Königsbrücker Straße. Ordnungsdezernentin Elvira Schirack: „Da die Bäume direkt an der Straße stehen, wurde geprüft, inwieweit hier der Wurzelbereich der Bäume in Mitleidenschaft gezogen wird. Es wurde festgestellt, dass die Standsicherheit der Bäume nicht mehr gewährleistet werden kann.“

Am Damm/ Bönischstift wird zur Verbreiterung des Kreuzungsbereiches von der Straße Am Damm in Richtung Bönischstift ein kleiner Teil einer Hecke gerodet. Wegen der Ertüchtigungen von Medien muss Strauchwerk im unteren Bereich der Straße Am Damm in Höhe des alten Amtsgerichtes verschwinden. An der Prof.-Gottfried-Bombach-Straße werden zur Beräumung der Grabensohle punktuell Erlen gefällt. Im Gehweg der Franz-Mehring-Straße werden die alten durch höherdimensionierte Leitungen ersetzt. Dafür muss die am Gehweg stehende Hainbuchenhecke gerodet werden. Im Ortsteil Schiedel wird im Zuge des Radwegbau Zschornau-Schiedel für die Umfahrung von Schiedel ein Obstbaum am Krabat-Radweg gefällt. Alle Fällungen wurden durch die Baumschutzkommission sorgfältig begutachtet. Selbstverständlich werden die gefällten Bäume an anderer Stelle ersetzt. Schirack: „Wir bitten die Anwohner um Verständnis für mögliche Einschränkungen.“ (szo)

