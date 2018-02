Bäume fallen am Wettinbrunnen Das Areal rund um den Wettinbrunnen am Obermarkt wird erneuert – das gefällt aber nicht allen.

Eine Postkarte zeigt eine historische Ansicht des Wettinbrunnes. Auf dieser ist die Saxonia noch als Mittelpunkt des Brunnens zu sehen.

Waldheim. Eine Kettensäge ertönt am Donnerstagmorgen auf dem Obermarkt in Waldheim. Kurze Zeit später fällt der erste der fünf Ahornbäume, die um den Wettinbrunnen gruppiert sind. „Eine Vorsichtsmaßnahme“, so Michael Wittig, Fachbereichsleiter der Ordnungs- und Bauverwaltung. „Die Bäume sind alt und verzwieselt. Da können die Äste schnell brechen, vor allem im Winter.“ Von einem Zwiesel spricht der Förster, wenn der Stamm eines Baumes nicht mehr aus einem, sondern aus zwei Trieben besteht. Die so entstehende Lücke ist anfällig für Fäulnis, weshalb der Baum bei Sturm besonders leicht brechen kann.

Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) bekräftigte den Sicherheitsaspekt und ergänzt: „Da wir schon dabei sind, gestalten wir das ganze Areal um den Brunnen neu. Die Arbeiten kommen aber nicht überraschend. Wir haben das letztes Jahr beschlossen.“ Geplant waren die ersten Arbeiten für den 28. Februar, doch die Firma habe den Termin um eine Woche vorgezogen. Die Arbeiten sollen den ganzen Frühling über dauern, so Ernst: „Wir rechnen mit einem Ende der Arbeiten im Mai. Aber wann genau kann keiner sagen.“

Die größte Aufgabe stellt dabei wohl die Elektrik dar. „Es muss alles neu verkabelt werden“, so Wittig. „Zum einen werden wir die Stromversorgung für den Marktbetrieb erneuern, zum anderen werden wir völlig neue Lampen um den Brunnen herum bauen.“ Dabei soll der alte Elektrokasten einem Strompoller weichen. Der sei sicherer und zeitgemäßer, so Ernst. Auch die Beleuchtung sei nicht mehr modern und werde ersetzt. „Wir werden Bodenstrahler installieren lassen, damit diese im Sommer die Bäume von unten beleuchten können“, so der Bürgermeister.

Danach soll der Platz wieder mit neuen Ahornbäumen begrünt werden. „Darauf haben wir uns im Technischen Ausschuss geeinigt“, so Ernst. „Bei Ahornbäumen haben wir weniger Ärger mit den Blüten. Die verschmutzen uns nicht das Brunnenwasser. Denn die Reinigung würde ja auch wieder Geld kosten. Und die Ahornbäume sehen am Wettinbrunnen doch hübsch aus.“ Abschließend soll der historische Brunnen mit einem Sandstrahlgerät gereinigt werden. Etwa 40 000 Euro veranschlagt der Bürgermeister für die Neugestaltung des Platzes. „Allerdings ohne die Sandstrahlung des Brunnens“, so Ernst. Fördermittel gebe es dafür keine.

Doch mit der Neugestaltung des Brunnens sind nicht alle zufrieden. „Das ist doch wieder eine sinnlose Ausgabe“, so Gudrun Handschuh, Verkäuferin beim NKD. „Das Geld kann doch bestimmt für was anderes gebraucht werden. Überall wird gespart und dann so etwas.“ Auch dass die gleiche Baumart wieder gepflanzt werden soll, stößt bei ihr auf Unverständnis: „Was soll das? Die alten raus und die neuen rein? Ich finde das nicht gut.“ Anders sieht das Claudia Sanne vom Pflegedienst Brambor: „Ich denke, dass es nicht verkehrt ist, den Brunnen neu zu gestalten.“ Doch sie räumt ein: „Noch wissen wir ja nicht, wie er später aussehen wird. Hoffentlich sieht es nachher wieder gut aus.“ Eher unbemerkt ging die Aktion bis jetzt an Heike Krause vorüber. „Ich habe davon ehrlich gesagt gar nichts gewusst“, sagt sie. „Ich finde es nur schade um die Ahornbäume. Das sah immer sehr schön aus, wenn während des Weihnachtsmarktes dort die Lichterketten hängen. Aber wenn sie neue Bäume pflanzen, weil die alten krank sind, finde ich das gut.“



Die Grundsteinlegung für den Brunnen war 1902, zu Ehren des Sächsischen Königshauses Wettin. Das ist auf der Internetseite der Stadt Waldheim nachzulesen. Ein Jahr später folgte die Einweihung. Dabei wurde der Platz für den Brunnen nicht zufällig gewählt. Er sollte dort stehen, wo ursprünglich die Stadtkirche stand, die bei dem Stadtbrand 1832 ein Opfer der Flammen wurde. Auch der Waldheimer Matthias Löwe hat zur Historie der Stadt geforscht und präsentiert die Ergebnisse auf seiner Internetseite www.perle-an-der-zschopau.de. Dort hat er – auch anhand historischer Postkarten und Fotos – unter anderem dokumentiert, dass bei den Arbeiten neben den alten Mauern der Stadtkirche das Erdgrab der Herren von Kriebstein gefunden wurde. Der Brunnen wurde mit diversen Figuren und Ornamenten verziert, ein Geschenk des sächsischen Kulturfonds. Gekrönt wurde der Brunnen durch die Figur der Saxonia, die allerdings im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen wurde.

