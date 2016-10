Bäume behindern Retter Die Feuerwehr hat in Groß Düben einen Mann nur noch tot aus einem brennenden Haus bergen können.

Das dichte Grün rund um das brennende Haus hat die Löscharbeiten der Kameraden deutlich erschwert. Der Hausbesitzer hat den Brand nicht überlebt. © xcitepress/db

Erst im Tageslicht kam am Sonnabendmittag das ganze Ausmaß der Katastrophe zum Vorschein. Viele Ziegel vom Dach des abgebrannten Einfamilienhauses in Groß Düben fehlten. Der Dachstuhl war komplett zerstört. Die Innenwände des Hauses hat der Brand schwarz gefärbt. Die Tragödie ereignete sich wenige Stunden zuvor unweit der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg. Ein Mann konnte nicht lebend aus den Flammen gerettet werden. Der zu Hilfe gerufene Notarzt stellte vor Ort nur noch den Tod des 54-Jährigen fest.

Ein anstrengender Einsatz nahm so für die Rettungskräfte kein glückliches Ende. Neben Notarzt und Sanitätern waren auch ein Dutzend Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Sechs Wehren waren am Sonnabendmorgen ausgerückt, um das Feuer zu löschen. Neben den ortsansässigen Kameraden aus Groß Düben haben auch Wehren aus Halbendorf, Schleife, Trebendorf, Mulkwitz und Weißwasser am Unglücksort geholfen.

Dort erwartete die Feuerwehrleute kurz nach drei Uhr sehr viel Arbeit. Auch weil das brennende Haus sich förmlich hinter Bäumen versteckte. Wie der stellvertretende Wehrleiter von der Freiwilligen Feuerwehr Groß Düben berichtete, mussten mehrere Bäume gefällt werden, damit das Haus besser gelöscht werden konnte. Mario Sonnert zeigte sich, wie viele Kameraden, nach dem Einsatz erschöpft. Die Groß Dübener Kameraden waren am Sonnabendmittag sogar ein zweites Mal zur Einsatzstelle gerufen worden. In der Brandruine hatten sich weitere Glutnester gebildet und mussten abgelöscht werden.

Über die Hintergründe des Brandes gab es bisher noch keine Informationen. Die Polizei bestätigte bisher nur, dass es sich bei dem Toten im Haus um den Eigentümer und alleinigen Bewohner des Gebäudes handelte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnten die Beamten bis zum Sonntagabend noch nicht beziffern. Dachstuhl und Eingangsbereich des Massivhauses sind aber komplett zerstört. Nun betreibt die Kriminalpolizei Ursachenforschung. Ein Brandursachenermittler soll zum Einsatz kommen.

Um die Flammen zu löschen, musste die Staatsstraße 130 durch Groß Düben am Sonnabendmorgen für drei Stunden voll gesperrt werden.

