Bäume an Radweg abgesägt Die Gemeinde Klipphausen sucht nach den Tätern. Für Hinweise gibt es eine Belohnung.

Unbekannte Täter haben drei circa zehn Jahre alte Bäume an einem Radweg bei Klipphausen abgesägt. © privat

Unbekannte Täter haben drei circa zehn Jahre alte Bäume an einem Radweg bei Klipphausen abgesägt. Erst vor einer Woche ereignete sich in Siebenlehn ein ähnlicher Vorfall. Auch hier haben bisher Unbekannte ihre Zerstörungswut an frisch gepflanzten Bäumen ausgelassen. Dabei wurden insgesamt 55 Bäume umgeknickt, lediglich die Triebe blieben stehen. Es entstand ein Schaden von rund 4 000 Euro. Auffällig an dem Vorfall in Klipphausen ist das Vorgehen der Täter. Statt die Jungbäume einfach abzuknicken, wie es in Siebenlehn der Fall war, ging man am Radweg offenbar gezielt vor. Mit Sägen wurden die Stämme feinsäuberlich abgetrennt und anschließend in die umliegenden Büsche geworfen.

Um die Täter zu finden, bittet die Gemeinde Klipphausen jetzt ihre Einwohner um Hilfe. Dazu soll im kommenden Amtsblatt über den Vorfall berichtet werden. Für sachdienliche Hinweise, die dazu beitragen die Verantwortlichen zu ermitteln, hat Bürgermeister Gerold Mann eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Im Herbst sollen an derselben Stelle neue Bäume gepflanzt werden. (tb)

