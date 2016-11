Bäume an Flüssen werden gefällt Vor allem kranke Erlen sollen verschwinden – auch an der Wesenitz. Ersatzpflanzungen sind bereits geplant.

An Flüssen werden Bäume gefällt. © Claudia Hübschmann

In dieser Woche hat die Landestalsperrenverwaltung mit Baumfällungen im Landkreis Bautzen begonnen. Bis Ende Februar 2017 wird nun an verschiedenen Gewässern in der Region gearbeitet. Betroffen sind die Wesenitz von Putzkau bis Schmiedefeld, das Lange Wasser zwischen Göda und Pietzschwitz, das Alte Fließ in Kleinsaubernitz, die Spree von Ebersbach bis Klix sowie das Hoyerswerdaer Schwarzwasser zwischen Schmölln bis Prischwitz.

In den vergangenen Monaten wurde der Baumbestand begutachtet. Kranke Bäume wurden dabei dokumentiert. Dabei handelt es sich nach Auskunft der Talsperrenverwaltung fast ausschließlich um Erlen, die von Wurzelhalsfäule befallen sind. Diese Krankheit führt nach wenigen Jahren zum Absterben der Bäume. Eine Behandlung ist nicht möglich. Um einer weiteren Ausbreitung vorzubeugen, werden die Bäume gefällt. Dafür werden standorttypische Gehölze wie Eichen, Linden, Ulmen und Weiden gepflanzt.

Gefällt werden außerdem wurfgefährdete Bäume. Diese sind eine akute Gefahr und können zu einem Abflusshindernis im Gewässer werden. Die Landestalsperrenverwaltung ist als Eigentümerin der Fläche zudem verkehrssicherungspflichtig. (szo)

