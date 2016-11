Bäume an der Spree werden gefällt Vor allem Erlen leiden an einer Wurzelkrankheit. Betroffen sind auch Abschnitte in Ebersbach.

In dieser Woche hat die Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV) mit Baumfällungen an Flüssen begonnen. Betroffen ist auch die Spree. An dem Fluss sollen zwischen Ebersbach und Klix in den nächsten Monaten bis Ende Februar Bäume entfernt werden. Es handelt sich dabei fast ausschließlich um Erlen, die von einer Wurzelhalsfäule befallen sind. Die Krankheit führt nach wenigen Jahren zum Absterben der Bäume. Eine Behandlung ist nicht möglich. Damit sich die Erkrankung nicht weiter ausbreitet, müssen die Bäume gefällt werden. Gerodet werden außerdem Bäume, die viele Äste verlieren. Diese können zur Gefahr werden, wenn sie in den Fluss fallen und zum Hindernis für das Wasser werden. Außerdem könnten Passanten verletzt werden.

Die LTV ist als Eigentümerin der Flächen verpflichtet, das zu verhindern und sich um die Pflege der Bäume zu kümmern. Bäume dürfen nur in der vegetationsarmen Zeit zwischen Oktober und Februar eines jeden Jahres gefällt werden, um die Vögel nicht bei der Brut zu stören. (SZ)

