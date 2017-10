Bäume an der Meißner bleiben Der Bebauungsplan für ein Gelände zwischen Meißner- und Borstraße wurde überarbeitet.

Die Meißner Straße in Radebeul. © Archiv/Arvid Müller

Große, alte Bäume stehen an der Meißner Straße in Radebeul-Mitte. Wer in Richtung Coswig unterwegs ist, kann sie auf der rechten Seite kurz hinter der Einmündung zum Körnerweg sehen. Diese Grünfläche soll auch in Zukunft unbebaut bleiben. Um das abzusichern, hat die Stadt 2016 einen Bebauungsplan für das Gelände zwischen Meißner Straße und Borstraße aufgestellt. Jetzt wurde dieser Plan überarbeitet und ein zweiter Entwurf veröffentlicht.

Beim Schutz für die großen Bäume bleibt es aber auch im neuen Entwurf. „Es ist Ziel, den Großbaumbestand im Plangebiet zu erhalten“, heißt es darin. Gleiches gilt auch für die denkmalgeschützten Villen im Gebiet. Für Neubauten auf den Grundstücken hat die Stadt strikte Vorgaben gemacht. Sie dürfen nur bestimmte Größen haben. Regelungen gibt es unter anderem auch für die Fassadenfarbe, für Zäune und Garagen. Eines der Grundstücke bekommt eine neue Zufahrt vom Körnerweg aus. Weil unten an der Meißner Straße eine neue Haltestelle gebaut werden soll, wenn die Straße in Mitte saniert wird.

