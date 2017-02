Bäume an der Geißlitz fallen Mit den Arbeiten bereitet eine Landesbehörde ein Bauprojekt am Deich vor.

Derzeit lässt die für den Hochwasserschutz im Freistaat zuständige Landestalsperrenverwaltung Bäume am Ufer der Geißlitz fällen. „Damit wird die Instandsetzung des letzten Deichabschnittes in Pulsen vorbereitet“, so eine Sprecherin. Gefällt würden bis Ende des Monats rund 200 Bäume im sogenannten Deichschutzstreifen und auf dem Deich am rechten Geißlitz-Ufer.

Ab Mitte Juli soll die eigentliche Deichsicherung starten. „Damit erfolgt der Lückenschluss zwischen Deichabschnitten, die seit dem Hochwasser 2010 bereits saniert wurden“, heißt es von der Behörde dazu. Die Standsicherheit des Deiches werde dann „nach den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik wiederhergestellt“.

Für den Ausgleich der Deichbauarbeiten seien umfangreiche Maßnahmen nötig. Ein Teil davon sei schon umgesetzt: Bereits im Vorfeld der Baumaßnahme wurde an der Großen Röder in der Nähe von Skassa ein Altarm beräumt, damit der wieder Wasser führen kann. Außerdem werden nach Abschluss der Bauarbeiten Ersatzpflanzungen durchgeführt. (SZ)

