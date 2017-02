Bäume an der Bahnstrecke fallen Der Bahndamm soll im nächsten Jahr saniert werden. Das Grün, das weichen muss, wird an anderer Stelle ersetzt.

Anfang nächsten Jahres sollen die Bäume und Sträucher entlang des Bahndammes in der Gemeinde Ostrau gefällt werden. Das ist wegen eines Bauvorhabens der Deutschen Bahn notwendig. © Dietmar Thomas

Die Deutsche Bahn AG will die Bahndämme in den Ortsteilen von Ostrau sanieren. Das teilte Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) zur Ratssitzung mit. Er habe eine Anfrage bekommen, ob die Gemeinde Flächen für die Ausgleichspflanzungen hat. Die Fällarbeiten sind außerhalb der Brutzeiten im Januar und Februar 2018 geplant.

Doch schon jetzt sind in Ostrau Firmen unterwegs, die von der Deutschen Bahn mit der Gehölzpflege beauftragt wurden. „Diese Arbeiten stehen nicht im Zusammenhang mit der geplanten Rodung entlang des Bahndammes“, sagte die Ordnungsbedienstete der Gemeinde Ostrau Petra Teichert. Es habe Beschwerden gegeben. Weil größere Fahrzeuge wie die der Entsorgungsgesellschaft oder des Kalkwerkes Probleme mit der Durchfahrtshöhe an bestimmten Stellen hatten, hat die Gemeinde die Bahn zur Gehölzpflege aufgefordert. Die wird nun entlang der Zufahrt zum Kalkwerk sowie auf der gegenüberliegenden Seite der Goethestraße und der Kleingärten realisiert.

Auch im Bereich unter der Eisenbahnbrücke an der Döbelner Straße müssen Bäume geschnitten werden. Das ist für Ende Februar geplant. In dieser Zeit muss die Straße für die Durchfahrt voll gesperrt werden, teilte Petra Teichert mit.

Seit vielen Jahren legt die Gemeinde viel Wert auf sogenannte Ersatzpflanzungen. Die sind dann erforderlich, wenn an einer Stelle Bäume gefällt werden müssen. Auch die Ortsvorsteher haben großes Interesse daran, wieder mehr Grün an die Straßenränder oder Wege zu bringen. Deshalb melden sie immer wieder Bedarf an. Das trifft auch auf die Arbeitsgemeinschaft Dorfentwicklung in Jahna zu.

Bisher steht fest, dass die Bahn im kommenden Jahr Erlen und Eschen entlang des Steudtenbachs in Jahna pflanzen wird. Diesen Weg hat die Gemeinde vor etwa zwei Jahren sanieren und auch einige Bäume pflanzen lassen. Nun soll noch mehr Grün an den Wegesrand kommen. Auch an anderen Stellen will die Bahn pflanzen. Wo, steht noch nicht genau fest. „Entlang der Dämme geht es nicht“, so der Sprecher der Deutschen Bahn. Die Flächen seien noch nicht alle bestätigt, da das Verfahren in der Bearbeitung ist.

Es gibt noch weitere Baumaßnahmen in der Gemeinde Ostrau, die eine solche Ersatzpflanzung notwendig machen. Dazu gehört der Bau der Kläranlage in Schrebitz. Die Bäume und Sträucher, die das gerodete Grün ersetzen sollen, werden unter anderem entlang der Sportanlage in Schrebitz, auf dem Spielplatz der Kita in Kiebitz und an die Ostrauer Straße in Schrebitz eingesetzt.

„Durch diese Ausgleichsmaßnahmen kann die Gemeinde Geld sparen und gleichzeitig dazu beitragen, dass unsere Kulturlandschaft erhalten bleibt“, so der Bürgermeister. Oft kostet die Begrünung von Straßen, Wegen oder Plätzen mehrere Tausend Euro. „Da sind wir ganz froh, dass es diese Ersatzpflanzungen und in manchen Fällen auch Sponsoren gibt“, sagte Dirk Schilling.

Bei der Sanierung des Bahndamms im nächsten Jahr handle es sich um ein größeres Bauvorhaben, so die DB-Pressestelle. „Diese Maßnahmen dienen dem Erhalt der Strecke. Diese soll weiterhin verfügbar bleiben.

Die Rodung der Bäume wird notwendig, weil die bauliche Umsetzung Maßnahmen nur bei entsprechender Baufreiheit erfolgen kann. Wie viel Bäume gerodet werden sollen, kann der DB-Sprecher nicht sagen. „Die Bäume wurden, bis auf wenige markante Einzelexemplare, nicht einzeln erfasst, sondern als Gehölzgruppen. Hauptsächlich wird auf der ortsabgewandten Seite gefällt.“ Es gibt aber eine Liste, in der aufgeführt ist, welche Bauarten betroffen sind. Dazu gehören unter anderem die Gewöhnliche Esche, die Silber-Weide oder Stiel-Eiche. Einige von ihnen haben einen Durchmesser von 20 bis 40 zentimetern. Die Rodung erfolge durch ein von der DB Netz AG beauftragtes Unternehmen.

zur Startseite