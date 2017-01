Bäume am Spree-Eck gekappt In Ebersbach hat ein Baumdienst mehrere Weiden gekappt. Die hätten zu einer Gefahr für Fußgänger und den Straßenverkehr werden können.

Ebersbach. Einige große Weiden, die am Ufer der Spree zwischen Unterem Kirchweg und Goethestraße gewachsen sind, wurden am Montag in einer Höhe von etwa vier Metern gekappt. Nötig war das, weil die Bäume eine Gefahr für die Verkehrssicherheit darstellten, indem sie abzubrechen drohten.

Das hatten Mitarbeiter der Landestalsperrenverwaltung festgestellt und die Firma Baumdienst und Forstservice Lohsa mit der Kappung der Bäume beauftragt. „Die Weiden hatten unbewohnte Höhlungen“, erläutert Andre Schulze, Inhaber der Baumdienst-Firma. „Die Bäume wiesen Pilzbefall auf und waren in den oberen Bereichen im Holz abgestorben“, so der Baumdienst-Fachmann.

Es sei leicht möglich gewesen, dass große Äste gerade bei den derzeit herrschenden Windverhältnissen abgebrochen und auf die Straße oder den Gehweg gestürzt wären. Das hätte Autos beschädigen und Fußgänger verletzen können. Das abgeschnittene Holz wird noch abgeholt. (SZ/gla)

