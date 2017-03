Bärwalder See ist jetzt Sperrzone

Der Bärwalder See, im Hintergrund das Kraftwerk Boxberg © Rolf Ullmann

Boxberg. Der Verdacht auf die Wildvogelgeflügelpest H5N8 hat sich bei einem Schwan und zwei Fischreihern am Bärwalder See bestätigt. Das teilt das Landratsamt Görlitz mit. Mit Wirkung vom 3. März wird ein Sperrbezirk mit etwa drei Kilometern Uferzone um den Bärwalder See festgelegt und das bestehende Zehn-Kilometer-Beobachtungsgebiet angepasst.

Dieses verschmelze nun mit dem Wildvogelbeobachtungsgebiet Talsperre Quitzdorf Umland und Olbasee Landkreis Görlitz, heißt es weiter. Damit bestehen im Landkreis Görlitz derzeit bis auf Widerruf die Sperrbezirke (drei Kilometer) Bärwalder See, Talsperre Quitzdorf, Olbasee, Görlitz, Oderwitz und Turoszów sowie die Beobachtungsgebiete (zehn Kilometer) Talsperre Quitzdorf Umland, Olbasee, Bärwalder See, Görlitzer Umland, Turoszów und Oderwitz Umland. (SZ)

zur Startseite