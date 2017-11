Bärwalder Christen feiern doppeltes Jubiläum Am Dienstag wurde in dem Radeburger Ortsteil nicht nur 500 Jahre Reformation gefeiert, sondern auch 150 Jahre Bärwalder Kirche.

Noch eine Stunde nach Ende des Festgottesdienstes waren Besucher aus dem ganzen Kirchspiel an der langen Kaffeetafel miteinander im Gespräch vertieft. © Hanspeter Mayr

„So voll war die Kirche noch nie, nicht mal zu Weihnachten“, freuten sich die Mitglieder des Bärwalder Kirchenvorstandes nach dem gelungenen Festgottesdienst mit Musical und Chor unter der Leitung von Pfarrer Matthias Quentin.

Bereits am Eingang empfing die Bärwalder Kirche die Besucher aus dem gesamten Kirchspiel mit Kaffeeduft und Kuchenaroma. Über 300 Menschen fanden gerade noch Platz im festlich geschmückten Kirchenschiff. Kantorin Sibylle Schulze hatte mit vielen freiwilligen Unterstützern das Musical „Mönch Martin“ mit historischen Kostümen einstudiert. In zeitgemäßer und unterhaltsamer Form stellten sie Beweggründe und Leben von Martin Luther als Ausgangspunkt der Reformation dar. Kurrende und Chor des Kirchspiels boten den hochklassigen musikalischen Rahmen. Noch eine Stunde nach dem Gottesdienst schwirrte es im Kirchenschiff wie ein Bienenstock, waren die Menschen in Gespräche vertieft.

Das Reformationsjubiläum bot den idealen Rahmen für 150 Jahre Bärwalder Kirche. Mitten im Dorf gelegen, ist sie als Landmarke schon von Weitem zu sehen. Sie ist der dritte Kirchenbau in dem heutigen Radeburger Ortsteil und wurde nach nur eineinhalb Jahren Bauzeit 1867 geweiht. Auch heute gestalten noch rund 170 Mitglieder das Leben in der Kirchgemeinde. (SZ)

