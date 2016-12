Bärtige Attraktion

Der Weihnachtsmann und seine Wichtel im Jahr 1986 in Görlitz © Helmut Vogt / Sammlung Schermann

Viele Jahre wurde in Görlitz der Weihnachtsmann mit seinen Wichteln begrüßt, ehe sie den Weihnachtsmarkt auf der Elisabethstraße mit einem bunten Programm eröffneten. 1986 schien der bärtige Alte sparsam geworden zu sein – er kam zu Fuß. Sonst begrüßten ihn die Görlitzer mal per Kutsche, mal im Luftkissenfahrzeug und 1966 sogar auf dem Obermarkt in einer großen Rakete.

