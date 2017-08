Bärta bekommt Besuch Das Maskottchen vom Bärwalder See kann Unterstützer brauchen. Nun kommt am Freitag der Landestourismusverband.

Hier winkt Bärta fröhlich dem Fotografen. Schließlich macht es Spaß, als Sozius von DRK-Wasserretter Joachim Weiß über den See zu düsen. Als Maskottchen des Bärwalder Sees ist die Figur bei vielen Ereignissen vor Ort dabei, wirbt auch auf Messen für den See als Tourismusziel. © André Schulze

Knapp anderthalb Jahre zurück liegt der Besuch von Matthias Rößler im Findlingspark. Im März vergangenen Jahres war in Nochten das neue Eiszeit-Wandbild enthüllt und viele Informationen rund um den europaweit einmaligen Park kundgetan worden. Der Präsident des Landestourismusverbandes und Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) hatte damals angekündigt, wiederzukommen. Am Freitag ist es so weit. Dann schwingt er sich gemeinsam mit anderen Vertretern des Landestourismusverbandes und Boxbergern aufs Rad und umrundet den Bärwalder See.

Allerdings geht es weniger um Schnelligkeit bei der Tour. Vorsorglich seien zwar E-Bikes organisiert worden, damit nicht zu viel Zeit durch das Radeln auf dem gut 20 Kilometer langen Rundweg verloren geht, sagt Anja Renner vom Landestourismusverband. Denn das beste am Radeln sind die Pausen, im konkreten Fall am Freitag sollen die vornehmlich zum Reden genutzt werden, und zwar in Boxberg, Klitten und Uhyst. Als Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hat Anja Renner schon eine ganze Reihe solcher Besuchstouren mit vorbereitet und begleitet. „Das gibt es beim Landestourismusverband bereits seit einigen Jahren, es ist ein gängiges Format“, sagt Anja Renner. Zum einen will der Verband bei seinen Vor-Ort-Besuchen Flagge zeigen. Zum anderen soll in Gesprächen mit den Touristikern vor Ort herausgefunden werden, vor welchen Herausforderungen sie stehen und wie der Landestourismusverband dabei möglicherweise unterstützt werden kann.

Doch bevor die Rundreise beginnt, erhält das von der Gemeinde Boxberg betriebene Tourismusinformationszentrum erst einmal eine Auszeichnung. Die i-Marke ist ein bundesweites Qualitätssiegel. Bei einem anonymen Test sei der Service des Boxberger Tourismusinformationszentrums geprüft und die aufgenommenen Fakten an den Deutschen Tourismusverband übergeben worden. Auch dort hat das Boxberger Serviceteam bestanden. „Das ist ein tolles, ein positives Ergebnis“, so Anja Renner.

Nach der Übergabe der i-Marke ist der Weg kurz. Schon beim Campingplatz Sternencamp wird haltgemacht, um ins Gespräch zu kommen. Von Ludwig Müller, der gemeinsam mit seiner Frau den Campingplatz betreibt, werden Rößler & Co. wohl nichts Negatives hören. „Wir haben grundsätzlich keine Sorgen und Probleme. Wir haben steigende Übernachtungszahlen, und das im dritten Betriebsjahr. Eigentlich sind wir wunschlos glücklich“, so Ludwig Müller. Damit das so bleibt, müsse allerdings die touristische Entwicklung am See auch weitergehen. Zum Beispiel brauche es Gastronomie auf höherem Niveau als die Dorfgastronomie, so Ludwig, damit auch das internationale Publikum ein Angebot findet. „Wir hoffen, dass die Pläne am See umgesetzt werden“, sagt der Campingplatzbetreiber und verweist auf die vielen Regularien in Deutschland, die es Investoren nicht einfach machen, Projekte umzusetzen. Wieder nur wenige Meter entfernt am Hafen-Imbiss Strandkombüse wird Armin Hoffmann sicher kein Blatt vor den Mund nehmen, und sowohl von den Vorhaben der Hotel- und Erlebnispark GmbH berichten als auch den Erwartungen an die beteiligten Genehmigungsbehörden und Partner vor Ort. Die Firma will nicht nur am Tourismusinformationszentrum für ein Hotel und eine Gaststätte sorgen, es soll ein Fahrgastschiff auf dem Bärwalder See verkehren und unter anderem eine Minigolfanlage und eine Ferienhaussiedlung entstehen.

Schon jetzt werden für Boxberg steigende Besucherzahlen verzeichnet. 2014 übernachteten 12 700 Urlauber im Ort, 2015 etwa 22 570 und im vergangenen Jahr waren es knapp 29 400. Auch die Aufenthaltsdauer der Besucher wird länger: von drei Tagen im Jahr 2015 stieg sie auf 3,3 Tage im Jahr 2016. Damit sind Boxberg-Urlauber länger da als der Durchschnittsbesucher in Sachsen, der nur zweieinhalb Tage verweilt.

