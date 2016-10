Bänkelwagen und Schlafwandler Zittaus Modell-Eisenbahn-Club bereitet die diesjährige Ausstellung vor. Es gibt wieder einige Überraschungen.

Emsiges Treiben herrscht derzeit im Domizil des Zittauer Modell-Eisenbahn-Clubs (ZiMEC) an der Gerhart-Hauptmann-Straße. Herbstzeit ist auch hier Ausstellungszeit. Nun bereitet man sich immerhin mit Fleiß und Akribie bereits auf die 39. eigene Ausstellung vor. Neben bekannten und inzwischen liebgewordenen Ausstellungsstücken erwarten die Besucher natürlich auch wieder Neuigkeiten. „Da darf auf dem Modell der Zittauer Schmalspurbahn der wunderschöne IK-Zug nicht fehlen“, erklärt Vereinsmitglied Matthias Altmann.

Das Original hatte am Abend des 5. August 2016 im Rahmen des 10. Festivals „Historik Mobil“ seine Premierenfahrt und sorgte als echtes Gemeinschaftswerk vieler engagierter Partner für großen Respekt, Anerkennung und für Bewunderung. Ein besonderer „Hingucker“ sei in diesem Zug sicherlich der als offener „Bänkelwagen“ wiederhergestellte Waggon mit der Plane als Wetterschutz für die Fahrgäste, sagt Altmann. Ein Bildbeleg für diesen Wagen existiert unter anderem auf einer historischen Postkarte mit der Zittauer Mandaukaserne im Hintergrund. Der Anlass für die provisorische Herrichtung von Güterwagen zur Personenbeförderung war vor über 100 Jahren der in Spitzenzeiten andauernde Mangel an Personenwagen bei der damaligen Z.O.J.E., der Zittau-Oybin-Jonsdorfer Eisenbahngesellschaft.

Eine weitere Besonderheit im Ausstellungsjahr 2016 ist die farbliche Fertigstellung und Komplettierung der polnischen Schmalspurdampflok der Baureihe Px48. Sie erinnert an den Eisenbahnbetrieb auf dem nach dem 2. Weltkrieg zu Polen gekommenen Streckenteil der 1884 eröffneten ehemaligen Schmalspurbahn von Zittau nach Reichenau (heute Bogatynia) und weiter bis ins benachbarte Markersdorf (Markocice). Der Betrieb dieser schmalspurigen Bahn unter polnischer Regie dauerte von 1951 bis 1961. Fotobelege vom Einsatz der Lokomotivbaureihe Px48 finden sich in einer Broschüre des Vereins „Bractwo Ziemi Bogatynskiej“ (Bruderschaft des Reichenauer Landes). Ab etwa 1962 war Bogatynia dann aus nördlicher Richtung von Turoszów (Türchau) aus über eine normalspurige Eisenbahnstrecke erreichbar. Auf dieser endete der Personenverkehr im Jahr 2000. Nach einem Foto von 1997 entstand die Idee, einen solchen normalspurigen Zug im Modell mit der Diesellok SU 45 nachzubilden und auf der großen H0-Gemeinschaftsanlage in Zittau zu zeigen.

Besonders die jüngsten Ausstellungsbesucher werden neue Details wie einen Schlafwandler auf dem Hausdach und „echt“ radelnde Modellmenschen faszinieren. Allerdings sind diese filigranen Funktionsmodelle nicht alle für einen Dauerbetrieb geeignet, und so werden die Radfahrer in diesem Jahr probeweise einem Testlauf unterzogen, um Erfahrungen zu sammeln. Eine Autorennbahn sowie Vitrinen, Fotos und Schaustücke runden das Ausstellungsangebot für „Groß und Klein“ abwechslungsreich ab. Die Modelleisenbahner freuen sich schon auf einen regen Besucherzuspruch. Mit den Eintrittsgeldern werden durch den Verein im kommenden Jahr wieder Anschaffungen und Materialien, aber gleichzeitig auch die anfallenden Betriebskosten finanziert.

Die 39. ZiMEC-Ausstellung findet am gewohnten Ort, in den Vereinsräumen in der Zittauer Gerhart-Hauptmann-Straße 34 (südlich vom Stadtzentrum in Richtung Lückendorf) vom 5. bis 20. November 2016 statt. Die Öffnungszeiten sind jeweils am Sonnabend und am Sonntag sowie am Bußtag (16. November – Feiertag in Sachsen) stets von 13 bis 17.30 Uhr.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Zittauer Modell-Eisenbahn-Clubs.

