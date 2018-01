Bänke spalten Gemüter Das Neiße-Ufer in Görlitz zwischen Stadthalle und Parkhotel soll neu gestaltet werden. Doch es gibt Kritik.

zurück Bild 1 von 2 weiter Noch sind die alten Garagen am Stadthallenufer da, doch mit der Gestaltung des Bereiches werden sie verschwinden. An der Stelle sollen mit Wiedereröffnung der Stadthalle 50 weitere Parkplätze entstehen. © nikolaischmidt.de Noch sind die alten Garagen am Stadthallenufer da, doch mit der Gestaltung des Bereiches werden sie verschwinden. An der Stelle sollen mit Wiedereröffnung der Stadthalle 50 weitere Parkplätze entstehen.

An diesen Sitzgelegenheiten scheiden sich die Geister. Diese „Gondeln“ sollen künftig am Stadthallenufer zum Verweilen einladen.

Das Neißeufer ist Überflutungsgebiet. Deshalb wird es auch bei der Gestaltung des Uferabschnitts zwischen Stadtbrücke und Parkhotel (ehemals Mercure) keine großen Eingriffe geben. Es wäre schade um den Aufwand, wenn er bei der nächsten Überschwemmung dahin ist.

Ein paar Dinge sollen die Aufenthaltsqualität am Stadthallenufer aber doch verbessern. So werden etwa die alten Garagen abgerissen. Vorhandene Wege bleiben bestehen, sie würden die Wiesenlandschaft unterstreichen, auch die Bäume, von denen die meisten als wertvoll eingestuft werden, tragen zum romantischen, naturnahen Charakter bei, heißt es in einer entsprechenden Beschlussvorlage, der der Stadtrat im Dezember zugestimmt hatte. Demnach sollen auch kleine Kommunikationsinseln angelegt werden. Die entsprechenden fünf Sitzelemente sollen an Gondeln erinnern. Deren Gestaltung allerdings begeistert nicht jeden Stadtrat. So kritisierte Christian Wiesner (CDU), auch in seiner Funktion als Vorsitzender des Seniorenbeirates, dass die Sitzgelegenheiten für ältere Menschen unpraktisch seien. Eine Sitzbreite von nur einem halben bis einen ganzen Meter wäre zu wenig für Senioren oder gehbehinderte Menschen. Bürgermeister Michael Wieler verteidigt die Ideen: „Wir denken immer für die Senioren mit. Ich finde die Sitzmöbel nach wie vor gut.“

Auch Architekt Wolfgang Kück, der für die Bürger für Görlitz im Stadtrat sitzt, findet Gefallen an den Gondeln. Es sei eben mal etwas Neues. Zudem stünden sie bei Hochwasserabfluss nicht im Wege und fügten sich gut in die Böschung ein. „Ich finde es apart, wie das gelöst wurde.“

Ein weiterer Streitpunkt sind zusätzliche Parkplätze für Stadthallenbesucher. Statt über Trampelpfade hätte man sich darüber Gedanken machen sollen, äußerte Dieter Gleisberg, Fraktionschef der CDU, im Dezember-Stadtrat. Es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, in das Konzept weitere Parkplätze zu integrieren. Dazu Bürgermeister Wieler: „Aktuell ist kein Ausbau nötig, wenn es so weit ist, werden wir aber von jetzt 50 auf 100 erweitern. Das reicht für den Kleinen Saal.“ Zudem sei der Pflegebedarf von Parkplätzen wesentlich höher als von reiner Rasenfläche. Tatsächlich ist das Anlegen von 50 weiteren Parkplätzen dort, wo jetzt noch die alten Garagen stehen, im Konzept als „langfristige Maßnahme“ vermerkt. Dem Parkdruck, der spätestens bei Eröffnung des Kleinen Stadthallensaales entstünde, würde so entsprochen.

Die Gestaltung des Stadthallenufers gehört zum großen Vorhaben eines grenzüberschreitenden Uferparks, der von der EU gefördert wird. Mit den Gestaltungen der Uferabschnitte beidseits der Neiße und der Einbeziehung der bestehenden angrenzenden Parkbereiche soll ein grenzübergreifendes städtisches Grünsystem entstehen. Neben dem Stadthallenufer gehörten auch Bauarbeiten im Stadtpark, Park des Friedens und an der Kahlbaumallee zu den Maßnahmen auf deutscher Seite. Allein für das Stadthallenufer sollen nun 200 000 Euro ausgegeben werden.

zur Startseite