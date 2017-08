Bändchen für Museumsnacht sichern Der Vorverkauf der Tickets hat in Sebnitz bereits begonnen. Im Gegenzug gibt es viele Vorteile – und vor allem einiges kostenlos.

Steffi Sturm verkauft in Ihrem Uhren- und Schmuckgeschäft bereits die Bändchen für die Museums- und Einkaufsnacht in Sebnitz. © Dirk Zschiedrich

Die Sebnitzer Gewerbevereinschefin Steffi Sturm hat bereits einige der Eintrittsbändchen für die Museums- und Einkaufsnacht in Sebnitz am 3. November verkauft. Wer sich zum Erwerb entschließt, kann sich einige Vorteile sichern. „Neu ist, dass die Bändchen in diesem Jahr am gesamten Museumsnacht-Wochenende zum Eintritt in die teilnehmenden Museen berechtigen, und zwar kostenlos“, sagt Tina Meinert, verantwortlich für Stadtmarketing. Es gibt aber noch mehr Vorteile. Wer ein solches Bändchen erwirbt, kann zum Beispiel kostenfrei den Shuttle-Service mit dem Oldtimer-Bus Rose von Sebnitz zwischen Markt, Oldtimer- und Modellbahnmuseum nutzen. Außerdem bezahlt man dann auch nur einen ermäßigten Eintritt zur M-Night-Party am Abend im Bahnhof Sebnitz.

Erwachsene zahlen fünf Euro für ein Bändchen und Kinder nur einen Euro. Das so eingenommene Geld wird zur Finanzierung der Museumsnacht genutzt. „Das Geld fließt unter anderem in die Gestaltung der Eröffnungsshow auf dem Markt, die Flyer- und Plakatwerbung in der Region sowie in die Kosten zur Absperrung des Festgebietes“, sagt Tina Meinert.

Die Museumsnacht beginnt wie in den letzten Jahren mit einem Lampionumzug vom Busbahnhof zum Markt, wo die Museumsnacht 18 Uhr mit einer Show eröffnet wird. Auf dem Markt erwartet Kinder und Familien in diesem Jahr ein munteres und farbenfrohes Mitmachprogramm, sagt Tina Meinert. Zu erleben gibt es aber im gesamten Stadtgebiet etwas. Die teilnehmenden Geschäftsleute haben sich wieder so einiges einfallen lassen, und ein Besuch in den fünf Museen lohnt auf jeden Fall.

Die Bändchen gibt es in den Touristinformationen in Sebnitz, Altendorf und Hinterhermsdorf, in den Geschäften Uhren und Schmuck Sturm, Confiserie Kramer, Modecafé, Instyle Mode Jokiel sowie in der Neustädter Bücherinsel und im Lotto- und Presseshop in Bad Schandau.

