Bäder noch offen In Wachau und Ottendorf-Okrilla darf noch abgetaucht werden.

Das Wachauer Freibad hat einen Tag länger geöffnet als bisher geplant. Das teilt Roland Kaiser von der Gemeindeverwaltung Wachau mit. Somit können Badegäste auch am Freitag, dem 16. September, die Anlage besuchen. Geöffnet ist von 14.15 bis 20.15 Uhr. Ursprünglich sollte am 15. September die Saison enden.

Das Teichwiesenbad der Gemeinde Ottendorf-Okrilla öffnet am heutigen Donnerstag zum letzten Mal seine Tore für alle Badegäste. Zugänglich ist das Bad von 10.30 Uhr bis 19 Uhr. Bei besonders schönem Wetter bleibt es auch bis 20 Uhr geöffnet. Doch das wird erst im Laufe des Tages entschieden. Wer also das schöne Wetter noch einmal nutzen möchte, um ein paar Runden schwimmen oder sich beim Fußball, Beachvolleyball oder Basketball sportlich betätigen möchte, sollte sich nach dem Feierabend in die Bäder aufmachen. (SZ)

