Bäckerwagen statt Aldi-Filiale In Ebersbach hat der Discounter geschlossen. Deshalb bietet jetzt eine andere Firma am Standort Lebensmittel an.

Die Bäckerei Münch aus Oppach hat das Sortiment in ihrem mobilen Verkaufsstand jetzt erweitert. Der Verkaufswagen steht immer montags und donnerstags in Ebersbach an der Goethestraße/Unterer Kirchweg auf dem Parkplatz. Jetzt kann man dort neben Brot, Kuchen und Co. auch Milch, Nudeln, Butter, Reis, Marmelade, Filtertüten, Kaffee und Kaffeesahne kaufen. Anlass für das erweiterte Sortiment ist, dass Aldi in Ebersbach geschlossen ist und damit keine Lebensmittel mehr im Einkaufsmarkt an der Goethestraße angeboten werden. Vor allem ältere, gehbehinderte Menschen aus dem Wohngebiet um die Goethestraße bedauern das. Mit dem neuen Service kommt die Bäckerei aus Oppach vor allem diesen Kunden entgegen. Ebenfalls donnerstags steht ein Verkaufswagen der Fleischerei Wauer aus Herrnhut auf dem Parkplatz am ehemaligen Aldi – bis auf Weiteres, wie der Verkäufer sagt. Herwigs Hähnchenbraterei dagegen verkauft Broiler donnerstags nicht in Ebersbach, sondern auf dem Löbauer Markt. (SZ/gla)

