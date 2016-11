Bäckermeister will in den Bundestag Für die Wahl 2017 nominiert die Kreis-CDU Roland Ermer. Der will vor allem etwas für die Mitte der Gesellschaft tun.

Roland Ermer geht als Direktkandidat in den Bundestagswahlkampf. Der Bautzener CDU-Kreisverband hat den Bäckermeister aus Bernsdorf am Sonnabend nominiert. © Matthias Schumann

Der Bautzener CDU-Kreisverband schickt Roland Ermer ins Rennen um ein Direktmandat für den Deutschen Bundestag. Auf der Wahlversammlung im Schützenhaus Pulsnitz wurde der 52-Jährige am Sonnabend nominiert. Zwar gab es vorab keinen klaren Favoriten, der Bernsdorfer galt jedoch als aussichtsreicher Bewerber. Auch weil er die Regierungspolitik kritisch sieht und als Präsident des Sächsischen Handwerkstages für den Mittelstand steht. Mit der Journalistin Bogna Koreng (51) aus Panschwitz-Kuckau, dem Wissenschaftler Peter Schierack (48) aus Wittichenau) und der Landtagsabgeordneten Patricia Wissel (41) aus Neukirch hatten sich drei weitere Bewerber der Wahl gestellt.

Einig waren sich alle vier, dass Bautzen weiterhin eine starke Stimme in Berlin braucht, ebenso darin, dass Asylpolitik eines der bestimmenden Themen im Wahlkampf sein wird. „Deutschland muss ein christliches Land bleiben. Burka und Kinderehen gehören nicht hierher“, erklärte Patricia Wissel. Nach Ansicht von Roland Ermer müssten Asylfragen geklärt werden, damit man die Zuwanderung regeln könne. Als Einzige forderte Bogna Koreng, über eine Ober- und Machbarkeitsgrenze zu diskutieren. Andere Parteien winden sich um diese Aussage, so ihre Erfahrung. Doch das sei „ein klares Signal an die Menschen in Deutschland und an Asylsuchende“. Mehr Förderung für Familien, Energiepolitik mit oder ohne Braunkohle und Stärkung der inneren Sicherheit hatten alle Vier auf ihrer Agenda. Von 300 gültigen Stimmen entfielen 109 auf Roland Ermer, 86 auf Patricia Wissel, 56 auf Bogna Koreng und 49 auf Peter Schierack. Weil damit keiner die absolute Mehrheit erzielt hatte, kam es zur Stichwahl zwischen Ermer und Wissel. Die entschied der Bäckermeister mit 199 von 296 gültigen Stimmen klar für sich. Er zeigte sich „überwältigt und gerührt“. Patricia Wissel brachte es auf 97 Stimmen. Die wahlkampferprobte Landtagsabgeordnete kündigte ihre Unterstützung für Ermer an. Der Wahlkampf vor der Bundestagswahl im Herbst nächsten Jahres werde wohl „der härteste, den wir je hatten“, sagte sie. Dabei müsse man auf Menschen zugehen, ihnen zuhören und sie ernstnehmen. Bisher sitzt Maria Michalk für den Wahlkreis Bautzen I im Bundestag. Sie hatte im Sommer erklärt, aus familiären Gründen nicht mehr kandidieren zu wollen.

Basisdemokratische Entscheidung

„Roland Ermer ist nicht der Wunschkandidat für das Bautzener Oberland, aber er hat sich wahnsinnig gut präsentiert“, resümierte Obergurigs Bürgermeister Thomas Polpitz. Man wünsche sich jetzt, dass Ermer in den Bundestag einzieht und Patricia Wissel die Region weiterhin im Landtag vertritt. Matthias Knaak, CDU-Fraktionschef im Bautzener Stadtrat, freute sich über das Wahlergebnis. „Wir werden ihn unterstützen.“ Reiner E. Rogowski vom Pulsnitzer Stadtverband lobte, dass so viele CDU-Mitglieder zum Parteitag kamen und dass es mit vier Bewerbern und zwei Wahlgängen eine echte basisdemokratische Entscheidung wurde.

„Die Mitte der Gesellschaft braucht eine größere Beachtung“, ist eines der erklärten Ziele von Roland Ermer. „Es kann nicht sein, dass man erst einer Problemgruppe angehören muss, um von der Politik wahrgenommen zu werden“, hatte zuvor schon Patricia Wissel den Unmut vieler Menschen wiedergegeben. Man dürfe nicht die aus dem Blick verlieren, die jeden Tag zur Arbeit gehen und dafür sorgen, dass das Land funktioniert. Eben diesen Fehler räumte Ministerpräsident Stanislaw Tillich in Pulsnitz ein. „Die Politik hat sich lange Zeit intensiv um die gekümmert, die in der Gesellschaft zu kurz kommen, und dabei aber jene vernachlässigt, die die Mehrheit ausmachen.“

Verwaltungsverdrossenheit als Problem

Das führte nach den Worten von Landrat Michael Harig zu dem „umgreifenden Selbstzweifel in den eigenen Reihen“ oder anders gesagt zum Austritt langjähriger Mitglieder. Als eine Ursache dafür sieht der Kreisvorsitzende „die zunehmende Verrechtlichung des Alltags“ und damit verbunden die große Verwaltungsverdrossenheit. „Wir brauchen weniger Bürokratie, dafür mehr gesunden Menschenverstand“, erklärte er.

Der Parteitag beschloss Positionspapiere zu Gesundheit/Pflege sowie Verkehr. Zudem wurde ein Entwurf zum ländlichen Raum vorgelegt, der „bei vielen Entwicklungen regelmäßig den Kürzeren zieht“. Die Anträge seien Anregungen für Landes- und Bundespolitik, hieß es. Und somit auch für den Direktkandidaten Ermer.

