Bäckereifiliale am Busbahnhof im neuen Gewand Nur zwei Tage war das Geschäft der Bäckerei Rieß geschlossen. Die neue Einrichtung bietet einige Vorteile.

Modernisiert wurde jetzt die Filiale der Bäckerei Rieß am Busbahnhof. Birgit Swiniartzki (l.) und Romy Grohmann sind froh darüber. © Carmen Schumann

Wer vom Busbahnhof wegfährt, ist froh, wenn er auf die Schnelle noch etwas Proviant einkaufen kann. Seit rund zehn Jahren betreibt die Bäckerei Rieß, die ihren Stammsitz und ihre Backstube auf der Löbauer Straße hat, am Busbahnhof eine Filiale. Hier gibt es Brot und Brötchen, leckeren Kuchen, kalte Getränke oder einen Kaffee zum Mitnehmen oder zum Genießen am Stehtisch, sowie auch die aktuellen Tageszeitungen.

„Nach zehn Jahren konnte unsere kleine Filiale mal eine Frischekur vertragen“, sagt Verkaufsleiterin Romy Grohmann. Angepackt wurde das Vorhaben in den Sommerferien, wenn keine Schüler ihren Bus besteigen, der sie in ihre Heimatorte bringt. So war es leichter zu verschmerzen, dass die Filiale für zwei Tage geschlossen blieb. Am Donnerstag und Freitag der vergangenen Woche war das nun der Fall. Da rückten die Handwerker an, um den Verkaufsraum auf Vordermann zu bringen.

So wurden die Wände nicht nur frisch gestrichen, sondern auch mit schwarzen Wandplatten versehen. Die geben dem Verkaufsraum ein edles Aussehen. Sie haben aber gleichzeitig auch einen praktischen Wert. Man kann nämlich darauf mit Kreide die aktuellen Angebote schreiben.

Erneuert wurde auch die gesamte Elektrik. Die Lampen über der Verkaufstheke sind jetzt mit LED-Birnen versehen. Das bringt ein angenehmes Licht und spart gleichzeitig auch noch Strom. Das Schränkchen, auf dem der Kaffeeautomat steht, ist jetzt mit dem gleichen Holzfurnier versehen, wie der Verkaufstresen. Da alle Geschäfte ein neues Kassensystem einführen müssen, wurde auch eine neue moderne Kasse angeschafft. Neu ist ebenfalls der große Kühlschrank, der jetzt mehr Getränke fasst. Es wurde auch ein neues Regal aufgebaut, auf dem neben ungekühlten Getränken auch verpackte Kekse, Honig und Milch aufgebaut werden können. Außen am Gebäude soll nun noch eine neue Werbung angebracht werden.

Belegte Brötchen sind der Renner

Insgesamt hat die Bäckerei Rieß elf Mitarbeiter. Diese werden abwechselnd mal am Stammsitz und mal in der Filiale am Busbahnhof eingesetzt. Da am Busbahnhof während der Schulzeit besonders viele Kinder das Geschäft aufsuchen, gehen hier die belegten Brötchen sehr gut weg. Deswegen wurde eine extra Kühltheke für die Sandwiches angeschafft. Wie Romy Grohmann sagt, nutzen aber auch die Mitarbeiter des Gerichts oder Ärzte und Rechtsanwälte, die in der Umgebung ihre Praxen und Kanzleien haben, die Imbissangebote der Bäckereifiliale am Busbahnhof gerne. Sie lassen sich aber auch mal eine bunte Kuchenplatte zusammenstellen.

