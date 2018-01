Bäckerei zieht um Die Bäckereifiliale Tobollik zieht am heutigen Dienstag von der Hauptstraße in die ehemalige Sparkasse – nun mit einem Café.

Symbolbild: In der ehemaligen Sparkasse in Oberebersbach gibt es jetzt Brot und andere Backwaren. © Martin Schutt / dpa

Ebersbach. Ende 2016 schloss die Sparkassen-Filiale in Oberebersbach. Das brachte den Skäßchener Bäckermeister Gottfried Tobollik auf die Idee, das Gebäude zu kaufen und hier eine größere Filiale mit Cafébetrieb einzurichten. Denn das bisherige Backwarengeschäft in der Gastwirtschaft Freund ist recht beengt.

So kam es auch. Anfang des Folgejahres erwarb Marita Tobollik, die Ehefrau des Chefs und Vertreterin der Tobollik Beteiligungs GmbH, das Gebäude von der Sparkasse Meißen. Dann begannen die Planungen. Nun ist es soweit: Gestern erfolgte der Umzug aus dem alten Laden, der nun geschlossen wird, an den nur wenige Meter entfernten Standort nahe der Kirche, Oberschule und des Vereinshauses. Am heutigen Dienstag wird eröffnet. Inwieweit sich die Öffnungszeiten verändern, bleibt abzuwarten. Bisher war außer montags von 7 bis 18 Uhr geöffnet, sonnabends bis 11 Uhr. Die Feinbäckerei beschäftigt 50 Mitarbeiter in Skäßchen und in den Filialen in Großenhain, Ebersbach, Lampertswalde, Gröditz, Ortrand und Hirschfeld.

