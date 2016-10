Bäcker zum Ehrenobermeister ernannt Die zuständige Innung würdigt Roland Arnold, der seit über 40 Jahren im Geschäft ist.

Urkunde und Blumenstrauß für den Ehrenobermeister. © privat

Bäckermeister Roland Arnold ist von der Bäckerinnung Meißen zum Ehrenobermeister ernannt worden. Die Ehrung wurde von Mathias Möbius, Vorstandsmitglied des Landesinnungsverbandes Saxonia, vorgenommen. Arnold hatte am 1. Februar 1975 mit seiner Frau Carola die Bäckerei an der Schützenstraße 32 in Lommatzsch übernommen, engagierte sich seither in der Berufsgruppe Bäckerhandwerk im Landkreis Meißen. Unter der Leitung von Bäckermeister Christian Benath setzte er sich für die Belange des Bäckerhandwerks ein, organisierte Festlichkeiten und war lokaler Ansprechpartner für seine Kollegen.

Nach der Wiedervereinigung und der Neugründung der Innungen wurde Roland Arnold 1993 als Nachfolger von Christian Benath zum Obermeister der Bäckerinnung Meißen gewählt. Die folgenden Jahre wirkte er im Vorstand mit, um den jüngeren Kollegen seine Erfahrungen weiterzugeben. Die Fusion 2008 mit der Bäckerinnung Riesa-Großenhain-Döbeln bereitete er aktiv mit vor. Im Jahr 2012 schied Arnold auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus, um sich auf die Übergabe seines Betriebes an Sohn Uwe zu konzentrieren, was er am 1. Januar dieses Jahres auch umsetzte.

Während seiner Ehrenamtstätigkeit war er zunächst in der Berufsgruppe, später als Obermeister und Vorstandsmitglied in der Bäckerinnung Meißen sowie als Mitglied des Gesellenprüfungsausschusses aktiv. Dieses Engagement hat den Vorstand der Bäckerinnung Meißen bestärkt, Arnold für die Ehrung vorzuschlagen – dies ist seit 1853 erst die fünfte Ernennung zum Ehrenobermeister in dieser Innung. Roland Arnold reiht sich nun in die Liste der Ehrenobermeister August Arnold (1853-75), Richard Lyon (1898-1914), Moritz Dietze (1914-1933) und Christian Benath (1974- 1993) ein. (SZ/mhe)

