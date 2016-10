Bäcker-Wechsel im Freitaler Toom-Baumarkt Der Mietvertrag mit dem bisherigen Geschäft läuft aus. Nachfolger ist ein in der Region bekannter Bäcker.

Die Bäckerei Laube zieht in den Toom-Markt ein. © Archiv: Harder

In den Freitaler Toom-Baumarkt zieht ein neuer Bäcker ein. Wie der Geschäftsführer des Baumarktes, Mirko Lessing, mitteilte, sei der Mietvertrag mit dem bisherigen Filialisten „Unser Bäcker“ ausgelaufen und nicht erneuert worden. Die Verkaufsstelle am Eingang des Baumarktes ist schon komplett ausgeräumt. Nun bereitet die Bäckerei Laube, die mehrere Filialen in Freital, Dresden, Bannewitz, Rabenau und Wilsdruff hat, den Einzug vor. Laut Lessing ist die Eröffnung der Filiale am kommenden Dienstag geplant. „Unser Bäcker“ ist neben den Standort von Reifen Roespel an der Ecke Carl-Thieme-Straße/Wilsdruffer Straße gezogen. (SZ/win)

