Bäcker verschenkt Brötchen Für Erstklässler in Weinböhla gab es am Mittwochmorgen ein Frühstück.

Karsten Liebscher verteilt die Brotdosen an die Erstklässler. © Norbert Millauer

Zum neunten Mal hat die Bäckerei Liebscher die Abc-Schützen der Grundschule in Weinböhla beschenkt. Für alle Erstklässler gab es am Mittwochmorgen eine Brotdose, gefüllt mit einem Kürbiskernbrötchen und einem Butterkeks. Und auch die Lehrerinnen und Hort-Erzieherinnen kamen so zu einem Gratis-Frühstück.

Liebscher verteilte über 120 Dosen und will damit darauf aufmerksam machen, wie wichtig ein gesundes und leckeres Frühstück für Kinder ist. Deshalb auch der Keks. Der ist zwar nicht unbedingt gesund, aber schmeckt. „Es soll ja auch Spaß machen und die Kinder sollen es gern essen“, erklärt der Bäckermeister Karsten Liebscher. (SZ/pz)

