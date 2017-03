Bäcker sollen mehr verdienen Mindestens zehn Euro Lohn pro Stunde will die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Sie warnt vor Fachkräftemangel.

Die Gewerkschaft verlangt mehr als nur den Mindestlohn für Bäckerei-Beschäftigte. © Symbolbild: dpa

Noch immer bekommen viele der rund 1 100 Bäckerei-Beschäftigten im Landkreis nur den gesetzlichen Mindestlohn von derzeit 8,84 Euro brutto pro Stunde. Das will die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) nicht länger hinnehmen. Sie fordert den Landesinnungsverband Saxonia deshalb auf, einen neuen Tarifvertrag abzuschließen und so die Branche attraktiver zu machen. „Dumping-Löhne in der Branche müssen ein Ende haben“, sagt NGG-Geschäftsführer Volkmar Heinrich. Von einem Tarifvertrag könnten nach seiner Schätzung landesweit rund 16 000 Beschäftigte profitieren.

Die Beschäftigten sollten mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen bekommen. „Damit wollen wir einen drohenden Fachkräfteschwund in Sachsen verhindern“, so Heinrich. Viele Bäcker klagten über fehlenden Nachwuchs. „Gerade gelernte Kräfte suchen ihr Glück in anderen Bundesländern – vor allem wegen höherer Löhne.“ In Gesprächen mit Bäckern habe er bemerkt, dass diese offen für einen Tarifvertrag seien. „Sie wollen, dass dieser für alle gilt“, sagt Volkmar Heinrich. Seine Gewerkschaft engagiere sich für Entgelte, die deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn liegen. „Ziel ist ein zweistelliger Mindestlohn von zehn Euro plus x“, so Heinrich. Zum Vergleich fügt er hinzu, dass etwa in Bayern ein erfahrener Bäckergeselle rund 14 Euro pro Stunde verdiene, eine Fachverkäuferin etwa 12,20 Euro.

