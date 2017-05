Bäcker kann man sich nicht backen Die Betriebe der Region plagen Nachwuchssorgen. Und auch jene, die heute in der Backstube stehen sollten, fehlen.

Bäckerin Melanie Kasimir in der Ebersbacher Bäckerei Boeltzig beim Herstellen von Omega-Brot. Ihr macht der Beruf Freude, doch vielen gilt er offenbar als unattraktiv. Fachkräftenachwuchs ist nur schwer zu finden. © Klaus-Dieter Brühl

Kathrin Biedermann ist Kummer gewöhnt. Die versierte Geschäftsfrau, die das traditionsreiche Ebersbacher Familienunternehmen Wolfgang Boeltzig mit mehreren Filialen fortführt, weiß, dass gute Fachkräfte in ihrer Branche Mangelware sind. Bereits in den vergangenen drei Jahren hätten sich auf diverse Stellenangebote häufig nur Quereinsteiger beworben. Arbeitskräfte, die den Beruf des Bäckers oder der Konditorin also nicht von der Pike auf gelernt und nach ein paar Monaten wieder das Handtuch geworfen hätten.

Das bedeutet praktisch: „Zurzeit fehlen uns im Stammbetrieb zwei Leute. Vor allem in der Backstube benötigen wir dringend Unterstützung“, klagt Kathrin Biedermann. Dass die Hemmschwelle für eine Tätigkeit als Bäcker die ungünstigen Arbeitszeiten sind, lässt die Ebersbacherin nicht gelten. Schon lange sei man nicht nur in der Nacht tätig. Zugunsten eines kompletten Angebots bei Ladenöffnung werde bereits in den Nachmittagsstunden damit begonnen, Kuchen und Torten anzufertigen. Ab zwei Uhr nachts würden dann die Brötchen gebacken. Tagsüber hätten die betreffenden Angestellten demnach dafür Freizeit, was vielleicht der Familie zugute käme. „Ich verstehe nicht, weshalb sich da niemand findet“, bekennt Biedermann.

Kein Personal mehr gefunden

Eine Erfahrung, mit der sie nicht allein zu kämpfen hat. Ganz im Gegenteil. Zum Jahresende 2016 hat der Nossener Bäcker Peter Liebe seine Filiale in Meißen schließen müssen. Der 57-Jährige, der das Geschäft von seinen Eltern übernommen hat, habe nach eigenem Bekunden einfach kein Personal gefunden. „Nachwuchs kann man sich leider nicht backen“, sagt Peter Liebe und weiß, wovon er spricht. In seiner Eigenschaft als Kreishandwerksmeister ist dem Bäcker nur bewusst, dass es alles andere als rosig um die Mitglieder seiner Zunft bestellt ist. Nicht nur, dass er und seine Kollegen gegen die Brötchenbackautomaten – bestückt mit vorgefertigten Teiglingen – in den großen Supermärkten antreten müssten. Ebenso wie alle übrigen Gewerke suchten die Bäcker händeringend Arbeitskräfte und Auszubildende.

Allerdings: „Genau das ist ein ganz schwieriges Feld! Viele Schulabgänger haben einerseits überhaupt keine Vorstellung, was sie im Bäckerberuf erwartet. Sie greifen mitunter auf Wissen zurück, was sie im Fernsehen erworben haben. Und andererseits haben die Jugendlichen so schlechte Zeugnisse, dass sich kein Betrieb traut, es mit ihnen zu versuchen“, sagt Peter Liebe. Um die Mädchen und Jungen an den Beruf heranzuführen, reiche seiner Meinung nach die Präsentation von Bäckern auf der Dresdner Messe „KarriereStart“ nicht aus. Vielmehr sollte darüber nachgedacht werden, in den Kabinetten der Berufsschulen verschiedene Praxistage einzurichten. Wie arbeitet ein Friseur? Was muss ein Elektriker können? Und was ist bei der Herstellung von Brot tatsächlich gefragt? Ob diese Einblicke ausreichten, um gegen das Klischee der ungeliebten Nachtarbeit anzutreten, könne Peter Liebe freilich auch nicht einschätzen.

Ein Dilemma, das sich in der Bundesagentur für Arbeit in Riesa zumindest in Zahlen ablesen lässt. So suchten im Landkreis Meißen Ende April noch 830 Jugendliche eine Lehrstelle. 17 davon, so Behördensprecherin Berit Kasten, gaben den Berufswunsch Bäcker an. Von den momentan noch 897 unbesetzten Stellen entsprachen genau 14 der einer Tätigkeit im Backwarenbereich. Sie seien bis jetzt noch unbesetzt. „Ähnlich schaut es beim Blick in die Arbeitslosenstatistik aus. Sechs Bäcker waren im Monat April bei der Agentur und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Dem gegenüberstehen zwölf offene Stellen in Betrieben der Region“, verrät Berit Kasten.

Zahlen, die Matthias Brade nicht mehr erschüttern können. Der Riesaer Bäcker, der in seiner Eigenschaft als stellvertretender Landesobermeister im Berufsbildungsausschuss sitzt, kennt das Problem. Zwei Lehrlinge habe er gerade selbst erst mitten im zweiten Ausbildungsjahr verloren. Auch er hat beobachtet, dass die Jugendlichen oft mit unrealistischen Berufsbildern im Kopf – begründet durch Film und Fernsehen – zu ihm in den Betrieb kämen. „In den alten Bundesländern gibt es diese Tendenzen und den Kampf um gute Leute schon etwas länger. Wir können deshalb trotzdem nicht den Kopf in den Sand stecken und müssen etwas für die Aufwertung des Berufsstandes tun.“

zur Startseite