Bäcker in der Bredouille Das Handwerk findet in Niesky immer weniger Fachkräfte. Das hat auch Auswirkungen für die Kunden.

Weil Bäckermeister Simon Bieneck im Nieskyer Ortsteil See keine Vertretung gefunden hat, bleibt das Geschäft des Traditionsbetriebs in den kommenden zwei Wochen geschlossen. Der Chef gönnt seinem Personal und sich eine dringend benötigte Auszeit. Danach gibt es aber Hoffnung auf Entlastung. © jens trenkler

Am Sonnabend können sich die Menschen in See noch einmal mit reichlich Brot und Brötchen eindecken. Anschließend schließt die Feinbäckerei Bieneck in der Martin-Voß-Straße für zwei Wochen. Denn Meister Simon Bieneck und seine Mitarbeiterinnen benötigen dringend Urlaub. Bisher, erzählt der Bäcker, hat es für den Urlaub immer einen Vertretungsplan gegeben. Doch aufgrund des Personalnotstandes gibt es nun niemanden mehr, der den Chef ersetzen könnte. Die zweiwöchige Pause ist ein Novum, die zeigt, wie sehr der Fachkräftemangel gerade den Bäckern in der Region zu schaffen macht.

Dabei hat Niesky noch Glück. Denn hier gibt es seit 2008 kontinuierlich vier Bäckereien. Im Landkreis hingegen ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Im Vorjahr hat es laut der Handwerkskammer noch 80 Bäckereien gegeben. Acht Jahre zuvor sind es hingegen 94 Betriebe gewesen. Mehr als ein Dutzend Bäckermeister hat also aufgegeben oder ist in den verdienten Ruhestand gegangen. Dieser Trend zeigt sich nicht nur in Ostsachsen, sondern im gesamten Kammerbezirk Dresden. Dort ist die Zahl der Bäckereien von 526 Betrieben im Jahr 2008 auf 465 Betriebe im Vorjahr zurückgegangen.

Und neuer Nachwuchs ist nicht in Sicht. In Niesky gibt es seit zwei Jahren nicht einen Bäckerlehrling, teilt die Handwerkskammer Dresden mit. Im gesamten Landkreis Görlitz sind es im Vorjahr zwar noch 28 gewesen, doch verglichen mit den 61 Lehrlingen aus dem Jahr 2008 hat sich die Zahl in weniger als zehn Jahren halbiert. Bäckermeister Simon Bieneck in See würde sehr gerne wieder ausbilden. Zuletzt lernte zwischen 2012 und 2014 jemand bei ihm. Doch trotz seines erfolgreichen Abschlusses hat der junge Mann mittlerweile den Beruf gewechselt, erzählt sein ehemaliger Chef. Weshalb? Simon Bieneck zuckt mit den Schultern.

Die Pressesprecherin der Handwerkskammer Dresden hat die Erkenntnis gewonnen, dass die Arbeitszeiten und die körperliche Belastung Jugendliche abschrecken, den Beruf des Bäckers zu erlernen. „Viele haben aber auch ein falsches Bild von dem Beruf. Gerade beim Thema körperliche Belastung hat sich in den vergangenen Jahren sehr viel getan – dank entsprechender technischer Hilfsmittel und der Digitalisierung“, so Carolin Schneider.

Ein schwacher Trost für die Bäcker ist, dass nicht nur sie Probleme haben, Fachkräfte und Nachwuchs zu finden. Die Zahl der Lehrlinge ist im Landkreis Görlitz insgesamt von 988 im Jahr 2008 auf nur noch 681 im vergangenen Jahr gesunken. Diese Zahl zeigt aber zugleich, dass es die Bäcker im Wettbewerb mit anderen schwerer haben, Lehrlinge zu finden. Das Phänomen reicht übrigens von der Neiße bis an die Elbe. Im gesamten Kammerbezirk sank die Zahl der Auszubildenden in acht Jahren von 8068 auf 5057.

Da er keinen Lehrling findet, hat sich Simon Bieneck auch schon bemüht, Flüchtlinge auszubilden. „Wenn wir diese Möglichkeit haben, dann wäre es ja gut, sie zu nutzen“, sagt der Vater von drei Kindern. Doch seine Initiative blieb zu seinem Bedauern erfolglos. Immerhin ziehen die drei verbliebenen Kolleginnen gemeinsam mit ihm fest an einem Strang. Der Personalnotstand verlangt allen viel ab. Aufgeben aber ist keine Option. „Die Hoffnung stirbt zuletzt, wa Kerstin“, sagt der Chef zu einer Mitarbeiterin. Und tatsächlich gibt es einen Hoffnungsschimmer. Denn nach dem zweiwöchigen Urlaub möchte ein Bäcker in See zur Probe arbeiten.

