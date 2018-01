Bäcker hat sich mit seinen Geschäften übernommen Wegen Veruntreuung und Bankrott muss sich Andreas Kätsch vor Gericht verantworten. Die Strafe heißt Bewährung.

Andreas Kätsch hatte 2015 auch eine Bäcker-Filiale im Nieskyer Brüderhaus eröffnet. © André Schulze

Das Görlitzer Amtsgericht hat am Donnerstag einen 48-jährigen Bäcker und Unternehmer zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Ihm wird zur Last gelegt, Arbeitsentgelt zum Nachteil von Arbeitnehmern vorenthalten und veruntreut zu haben. Das betrifft in fast 20 Fällen die von ihn geführten Firmen Niederschlesische Backwaren GbR Uhsmannsdorf (NBU) und Kätsch’ Backhaus. Hinzu kommt der Bankrott der NBU. Aber ins Gefängnis muss der Unternehmer nicht, denn die Strafe wurde auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem wurden Andreas Kätsch die Ableistung von 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit auferlegt.

In der Urteilsbegründung geht das Gericht davon aus, dass Andreas Kätsch zunächst als Berater auftrat, dann aber als faktischer Geschäftsführer tätig war. Damit ist auch der Bankrott der NBU der Tätigkeit von Andreas Kätsch zuzuordnen. Das Gericht sah, im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft, kein planmäßiges Vorgehen, sondern vielmehr kaufmännisches Versagen, und dass Andreas Kätsch mit der bereits angeschlagenen NBU überfordert war.

Der aus Brühl bei Heidelberg stammende Andreas Kätsch hatte sich 2014 auf eine Annonce der NBU gemeldet. Die damaligen Gesellschafter wollten den Backbetrieb verkaufen und suchten einen neuen Geschäftsführer. Andreas Kätsch war gelernter Bäckereifachmann und verstand es, sich derart positiv ins Bild zu setzen, dass man sich schnell handelseinig wurde. Hans-Jürgen Zange, einer der damaligen Gesellschafter der NBU, sah erfreut in die Zukunft des Unternehmens. Andreas Kätsch hatte angekündigt, das Unternehmen für 400 000 Euro zu kaufen und eine siebenstellige Summe in den Neuaufbau zu investieren. Dazu wollte er die NBU am 1. Januar 2015 endgültig übernehmen. Hans-Jürgen Zange stellte Andreas Kätsch noch 2014 seiner Belegschaft als neuen Geschäftsführer vor und gab alle Vollmachten und Entscheidungen ab. Aus heutiger Sicht gesteht Zange ein, etwas blauäugig an die Übergabe herangegangen zu sein. Den Kaufpreis hat er aber nie erhalten.

Nachdem Kätsch alle Geschäfte einschließlich Konten- und Warenbewegung übernommen hatte, war im wahrsten Sinne nichts mehr wie vorher. Andreas Kätsch gründete das Kätsch’ Backhaus und bezog seine Waren und Rohstoffe zu sehr günstigen Konditionen von der NBU. Diese Tatsachen genügten der Staatsanwaltschaft, um davon auszugehen, dass Andreas Kätsch faktisch Geschäftsführer der NBU war. Demnach sei er auch dafür verantwortlich, dass die NBU spätestens 2015 Bankrott war. Und die Staatsanwaltschaft ging noch einen Schritt weiter. Nach ihrer Auffassung hatte Andreas Kätsch geplant, die NBU für seine Zwecke, das heißt, für das von ihm gegründete Kätsch‘ Backhaus zu nutzen, alle Lasten der NBU aufzubürden, sie dann zu begraben und alles unter den Namen Kätsch‘ Backhaus zu vermarkten.

Da der Angeklagte bisher nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, beantragte die Staatsanwaltschaft Geldstrafen. Für den Bankrott forderte sie eine Haftstrafe von einem Jahr. Die daraus folgende Gesamtfreiheitsstrafe von 15 Monaten sollte auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Für die Verteidigung war die Sachlage nicht so einfach zu beurteilen. Die NBU soll schon vor dem Erscheinen des Angeklagten in argen Schwierigkeiten gewesen sein. Nach Ansicht der Verteidigung war eine Finanzamtforderung aus 2013 der Todesstoß für die NBU. Und weil das so war, ist Andreas Kätsch kein Bankrott zu zuordnen. Außerdem war Kätsch, zumindest nach Meinung der Verteidigung, niemals faktischer Geschäftsführer gewesen. Das hätten verschiedene Aussagen ihrer Ansicht nach auch bestätigt. Demnach sind ihm auch keine Handlungen oder Unterlassungen eines Geschäftsführers zu unterstellen. Zum dritten konnte Andreas Kätsch sehr wohl Rabatte für die Lieferung von Waren und Rohstoffen in Anspruch nehmen. Dieser Argumentationskette folgend, beantragte die Verteidigung, ihren Mandanten von allen Vorwürfen freizusprechen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

