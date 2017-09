Bäcker bleibt bei seinen Broten Die Insolvenz der Sternenbäck GmH Erfurt soll keine Konsequenzen für die Görlitzer Filialen haben.

In den Filialen von Sternenbäck soll alles weitergehen wie bislang - obwohl das Unternehmen Insolvenz angemeldet hat. © Karl-Ludwig Oberthür

Ob es das Feuerwehrbrot im City-Center wohl noch einmal zu kaufen gibt? Schwer zu sagen. Das Backwerk, ein Mehrkorn-Sauerteigbrot, war bei den Kunden jedenfalls beliebt. Dinkel gehörte zu den Zutaten, aber auch Einkorn, Emmer und Waldstaudenroggen. 20 Cent pro verkauftem Brot hatte Sternenbäck der hiesigen Jugendfeuerwehr gespendet. Nun braucht das Unternehmen offensichtlich selbst Geld. Die Sternenbäck GmbH Erfurt hat Insolvenz angemeldet.

Die soll zunächst keine Auswirkungen auf die Filialen haben. Das Unternehmen betreibt allein in Görlitz vier Filialen, in ganz Sachsen sind es 76 Bäckereien in 35 Städten.

Sternenbäck Erfurt hat demnach einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Dabei bleibe die Geschäftsführung im Amt und arbeitet weiter. Statt eines Insolvenzverwalters gibt es einen Sachverwalter. Das Amtsgericht Hechingen hat den Diplom-Kaufmann Arndt Geiwitz von der Kanzlei SGP Schneider Geiwitz + Partner in Neu-Ulm zum vorläufigen Sachwalter bestellt. Er begleitet und überwacht das Verfahren. Geschäftsführer Gerhard Bumüller sagte dem MDR: „Durch das eingeleitete gerichtliche Sanierungsverfahren soll das Unternehmen nachhaltig saniert werden.“ Für Kunden und Mitarbeiter gebe es zunächst keine Konsequenzen, teilte das Unternehmen mit. Die Zahlung von Löhnen und Gehältern für alle Mitarbeiter sei gesichert, und es sei nicht geplant, Arbeitsplätze zu streichen Gründe für die Insolvenz sind laut Unternehmen Umsatzrückgänge, der Wettbewerb mit Discount-Bäckereien und gestiegene Rohstoffpreise. Sternenbäck betreibt insgesamt rund 270 Filialen in fünf Bundesländern: neben Baden-Württemberg in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg. 1900 Mitarbeiter sind bundesweit beschäftigt.

Die Geschichte des Hechinger Unternehmens geht bis in das Jahr 1766 zurück. Johannes Adam Bumiller will unbedingt Bäcker werden. Sein Vater, der Hechinger Bauer und Bäcker Hans Jörg Bumiller, wünscht seinem Sohn eine Laufbahn als herrschaftlicher Reitknecht. Doch sein Sohn hat seinen eigenen Kopf – er geht im nahen Rottenburg in die Handwerkslehre und wird schließlich Bäcker in Hechingen. Inzwischen wird das Unternehmen in neunter Generation betrieben.

Kurz nach den gesellschaftlichen Veränderungen 1989 machte sich die Firma in die neuen Bundesländer auf. 1991, im Jahr des 225. Jubiläums gab es bereits 55 Bäckereien in ganz Deutschland. Ein Jahr später entstand ein neuer Produktionsbetrieb in Hechingen mit 15000 Quadratmetern Fläche, und nur zwei Jahre später kamen die Backbetriebe in Spremberg und in Freiberg hinzu. 1999 nahmen 110 Mitarbeiter im neuen Backbetrieb in Gera die Arbeit auf.

In den letzten 25 Jahren stieg die Zahl der Mitarbeiter von 500 auf 1900, und die Anzahl der Sternenbäckereien wächst. In Görlitz hat das Unternehmen mehrere Veränderungen erfahren. 2013 beispielsweise schloss die Filiale an der Bismarckstraße. Die Schwaben hätten damals das Geschäft komplett modernisieren lassen müssen, waren dazu aber nicht bereit. Begründung: Die Einnahmen seien zu gering, als dass sie eine aufwendige Modernisierung rechtfertigen würden. Zuvor hatte schon eine Filiale an der Jakobstraße dicht gemacht. Nun stehen wieder Veränderungen ins Haus.

