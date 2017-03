Badverein vor der Gründung Die Freunde des Naturbades Buschmühle in Bretnig-Hauswalde arbeiten intensiv auf den Erhalt hin.

Das Naturbad Buschmühle. © Matthias Schumann

Das Ziel ist klar definiert: Es ist der Erhalt des Naturbades Buschmühle in Hauswalde als öffentliches Bad. Um dafür die Grundlagen zu schaffen, seien in den vergangenen Tagen und Wochen zahlreiche Treffen abgehalten, viele Stunden nach Informationen recherchiert, unzählige Mails versendet worden, berichten die Badfreunde: „ Zur Realisierung dieses Zieles benötigen wir allerdings weiterhin oder überhaupt viele von Ihnen, die uns als Vereinsmitglied, regelmäßiger Badegast und/oder Sponsor unterstützen!“

Sven Heinrich und Hans-Jürgen Knoth sind sich sicher: „Wir haben einiges geschafft, nicht zuletzt dank der konstruktiven Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Großröhrsdorf und dem Finanzamt Hoyerswerda.“ So werde es einen Nutzungsüberlassungsvertrag zwischen der Stadt und einem gemeinnützigen Verein i. G. geben. Derzeit werde noch fleißig kalkuliert, telefoniert, recherchiert, um den Verein auf einer soliden finanziellen und rechtlichen Basis zu gründen: „Die Webseite www.naturbad-buschmühle.de wird bald mit Inhalt gefüllt sein“, kündigt die Initiative an. Am Sonnabend, dem 1. April wird ein erster Arbeitseinsatz und Frühjahrsputz auf dem Gelände des Naturbades erfolgen: „Jede helfende Hand, wenn möglich ausgestattet mit Schaufel, Harke, Spaten …, ist herzlich willkommen. Beginn ist 9.30 Uhr“, laden Sven Heinrich und Hans-Jürgen Knoth ein.

Am Freitag, 7. April, wird um 19 Uhr die öffentliche Gründungsversammlung des Vereins „Naturbad Buschmühle“ im Landgasthof Buschmühle stattfinden. Alle Interessenten sind eingeladen, bei der Geburtsstunde des Vereins dabei zu sein. Für den 8. April ist erneut ein Arbeitseinsatz geplant, Beginn 9.30 Uhr. (SZ)

Die Badfreunde freuen sich auf Ideen, Anregungen und Wünsche: Sven Heinrich 0174-2482495, Hans-J. Knoth 035952-32066, Baden@naturbad-buschmühle.de

Wer helfen und auf dem Laufendem bleiben will rund um das Thema Naturbad kann der Initiative auch seine E-Mail- oder Postadresse mitteilen.

zur Startseite