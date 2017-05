Badverein löst sich auf Der Verein kann sein Ziel nicht erreichen, das Freibad zu betreiben. Ihm drohte der Entzug der Gemeinnützigkeit.

Das nach dem italo-amerikanischen Schauspieler Terence Hill benannte Bad ist nicht mehr zu retten. Hill zahlte einst 10 000 Dollar für die Rutsche. Wer in Lommatzsch baden will, muss sich künftig selbst behelfen. © Lutz Richter

Wenn es überhaupt noch eine Hoffnung gab, das Lommatzscher Terence-Hill-Freibad zu erhalten, so ist auch diese jetzt endgültig erloschen. Wie der Vorstand des Badvereins Lommatzsch mitteilt, hat sich der Verein aufgelöst. Das hat die Mitgliederversammlung beschlossen. Das Vermögen des Vereins soll der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft Meißen zu Gute kommen. Wie hoch dieses Vermögen ist, will Vereinschefin Heidrun Weizs derzeit nicht sagen.

Grund für die Auflösung ist, dass der Verein sein Ziel, das Lommatzscher Freibad zu betreiben, nicht erreichen kann. Der Satzungszweck kann damit nicht erfüllt werden. „Dies führt dazu, dass unserem Verein der Gemeinnützigkeitsstatus aberkannt wird. Um dem zuvorzukommen, möchte der Vorstand den Verein auflösen“, so Christine Gallasch, Stadträtin der Freien Wähler Lommatzsch und Vereinsmitglied. „Damit hat die Bürgermeisterin ihr Ziel erreicht. Es ist schon traurig, dass wir es in unserer Wohlstandsgesellschaft nicht schaffen, unser über 100 Jahre altes Freibad, welches die beiden Weltkriege, die Nachkriegszeit und auch die DDR überstanden hat, zu erhalten und es jetzt endgültig geschlossen bleiben soll“, so Christine Gallasch.

Der vor vier Jahren gegründete Badverein hatte sich zum Ziel gesetzt, das Freibad zu sanieren und in Eigenregie zu betreiben. Es wurde ein Konzept zum Betreiben des Freibades erstellt. Dieses Konzept wurde aber von der Stadtverwaltung nicht akzeptiert, weil es nicht umsetzbar und zu teuer für die Stadt Lommatzsch war. Auch konnten die für die Sanierung notwendigen Gelder nie nachgewiesen werden. Meist gab es nur unverbindliche Zusagen von Unternehmen. Auch das Angebot, das Badgelände für einen symbolische Euro zu kaufen, lehnte der Verein ab. „Ein Kauf des Freibades kam für unseren Verein nicht in Frage, da das wirtschaftliche Risiko für uns zu groß war“, so die Vereinsvorsitzende Heidrun Weisz. Zudem kauften die anderen Sportvereine aus Lommatzsch, wie der Fußball- und der Handballklub ihre Plätze und Turnhallen auch nicht, sondern diese würden von der Stadt aufwendig saniert. Das Gelände an den Verein zu vermieten, lehnte die Stadt ab.

Ein letzter Lichtblick für den Verein war das Interesse der Bäder- und Eventmanagement GmbH aus Halle. Doch deren Geschäftsführer Mathias Nobel zeigte kein wirkliches Interesse. Einladungen, in der Stadtratssitzung sein Konzept vorzustellen, ließ er unter fadenscheinigen Gründen verstreichen. „Herr Nobel hatte auch nie ein Kaufangebot vorgelegt“, so Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP).

Das Lommatzscher Freibad wurde bis zum Jahr 1998 durch die Stadt Lommatzsch für 3,8 Millionen Mark saniert. Im Jahr 2010 wurde das Freibad durch die Stadt Lommatzsch wegen Schäden am Kunststoff-Becken und aus Kostengründen geschlossen. Eine Reparatur sei nicht möglich, hieß es. Alternativ habe ein Becken aus Edelstahl eingebaut werden müssen. Die sei aber für die Stadt viel zu teuer gewesen, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Das Badgelände soll künftig anderweitig genutzt werden. Im Gespräch sind unter anderem ein Sinnesgarten oder ein Verkehrsgarten. Die Stadt hat jetzt ein Planungsbüro beauftragt, eine konkrete Planskizze mit Kostenschätzungen zu erarbeiten. Ob und wann das Projekt umgesetzt werden kann, ist noch offen,

