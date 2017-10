Badpreise steigen Sowohl im Hallenbad als auch im Freibad ändern sich die Gebühren. Über den Betrag für die Kinder wird lange diskutiert.

Das Roßweiner Stadtbad können Besucher während der normalen Öffnungszeiten nutzen, aber auch als Gruppe komplett mieten. In jedem Fall werden die Badegäste die komplette Zeit über von Fachpersonal wie Bademeisterin Liane Patzelt (links) betreut. © Archiv/Dietmar Thomas

Die Sauna nennt Hauptamtsleiterin Michaela Neubert als Grund dafür, dass die Stadt alle Preise für das Hallen- und das Freibad Wolfstal auf den Prüfstand gestellt hat. Denn nachdem die Sauna über viele Jahre privat bewirtschaftet wurde, wird sie seit vergangenem Jahr von der Stadt betrieben. Die Gebühren müssen in die entsprechende Satzung aufgenommen werden.

Dabei bleiben die Preise für die Nutzung der Sauna aber stabil. „Dort sind wir bereits an der Obergrenze“, erklärt Michaela Neubert. Dagegen sollen fast alle Preise für die beiden Bäder steigen. Vor dem Beschluss, der mit einer Gegenstimme für die Erhöhung fiel, haben die Mitglieder des technischen Ausschusses (TA) intensiv diskutiert – vor allem über die Gebühren, die Kinder im Hallenbad bezahlen sollen.

Bisher ist das ein Euro pro Stunde für ein Kind ab einem Alter von drei Jahren. Künftig sollen auch die Dreijährigen freien Eintritt haben und erst ab dem vierten Lebensjahr eine Gebühr erhoben werden. Dieser Vorschlag fand die allgemeine Zustimmung, nicht aber die Idee, den ermäßigten Tarif und den für Kinder in einem Preis zusammenzufassen. Dann wäre der Preis für die Mädchen und Jungen um 1,50 Euro auf 2,50 Euro gestiegen. Für viele war das ein zu großer Sprung. Auch, dass die Kinder im Freibad mehr zahlen sollen, stieß auf Widerspruch. „Wir erhöhen die Kinderpreise stark. Aber um das abzufedern, wollen wir auch das Alter anheben, ab dem die Kinder erstmals Eintritt zahlen müssen“, so Badchef Jens Göhler.

In Bezug auf das Freibad im Wolfstal hat er noch eine andere Beobachtung gemacht: „Die Kinder kommen mit großen Scheinen, wechseln sie beim Eintritt und tragen den Rest in den Imbiss.“ Den meisten Kindern stehe für einen Freibadbesuch genügend Geld zur Verfügung, so dass eine Erhöhung um 50 Cent kaum ins Gewicht falle.

Ausgewählte Preise zurück 1 von 2 weiter ... für das Stadtbad Erwachsene, eine Stunde – 3 Euro (bisher 2,50 Euro) Ermäßigt, eine Stunde –2,50 Euro (bisher 2 Euro) Kinder ab vier Jahre, eine Stunde – 2Euro (bisher 1 Euro ab drei Jahre) Familienkarte, eine Stunde – 8 Euro (bisher 6 Euro) Hallenmiete für ortsansässige Vereine, Gruppen und Gewerbetreibende 40 Euro (bisher 25 Euro) ... für das Freibad Erwachsene, Tageskarte – 4 Euro (bisher 3,50 Euro) Ermäßigt, Tageskarte – 3 Euro (bisher 2,50 Euro) Kinder, Tageskarte – 2 Euro (bisher 1,50 Euro) Familie, Tageskarte – 10 Euro (bisher 8 Euro) Gruppen, ab zehn Kinder ein Erwachsener frei – 1,50 Euro pro Kind (bisher 1 Euro)

Gruppen können ganze Halle mieten

Während die Mitglieder des TA diese Anhebung der Gebühr akzeptierten, konnten sie sich mit der Zusammenlegung des ermäßigten- und des Kindertarifs nicht anfreunden. Auch nicht, als Jens Göhler erklärte, dass er sich vor der Neugestaltung der Preise in Roßwein vier andere Bäder angesehen habe. Nirgendwo gäbe es Kinderpreise, überall zählten die zu den ermäßigten. In Roßwein bleibt es bei der Trennung.

Ungerechtfertigt hoch kam einigen auch der Anstieg der Hallenmiete für ortsansässige Vereine, Gruppen und Gewerbetreibende von 25 auf 40 Euro vor. „Ich halte es für einen Luxus, eine Halle komplett mieten zu können“, meinte Göhler. Er teilte die Befürchtung nicht, dass durch die Anhebung der Gebühr Gruppen abspringen werden. In dieser Ansicht wurde er von Sylvia Meißner bestärkt, die regelmäßig mit einer Gruppe das Hallenbad bucht und den neuen Preis für gerechtfertigt hält.

Zehnerkarte am Abend

Zu den Neuerungen gehört auch, dass die Familienkarte sowohl im Hallen- als auch im Freibad für zwei Erwachsene und zwei statt bisher drei Kinder gelten soll. Dabei werden als Erwachsene nicht nur die Eltern der Kinder akzeptiert, sondern zum Beispiel auch der Freund einer Alleinerziehenden oder Oma und Opa der Kinder. Weiterhin erhalten Begleitpersonen von Schwerbehinderten mit einem entsprechenden Ausweis freien Eintritt. Bisher zahlen sie die Hälfte des regulären Preises. Im Freibad soll eine Zehnerkarte für den Abendtarif eingeführt werden. Der gilt prinzipiell ab 17 Uhr und nicht mehr ab zwei Stunden vor der Schließung des Freibades.

Nachdem die von der Stadt vorgeschlagenen Preisänderungen – mit separatem Kinderpreis – vom Haupt- und Finanzausschuss sowie dem technischen Ausschuss bestätigt wurden, müssen auch noch die Stadträte in ihrer nächsten Beratung darüber abstimmen, bevor die neue Gebührensatzung in Kraft treten kann.

zur Startseite