Badewannen im Freibad Das Reichwalder Dorffest erlebte am Sonntag noch eine Premiere und einen musikalischen Höhepunkt. Eine Nachlese.

Nur drei der fünf gestarteten Badewannen erreichten im Freibad Reichwalde das gegenüberliegende Ufer. © Rolf Ullmann

Zum ersten Mal organisierte der Dorfclub Reichwalde am Sonntagmittag während des 43. Dorffestes in Reichwalde ein Badewannenrennen im Freibad des Ortes. Die Idee hatten sich die Organisatoren während des Neptunfestes am Halbendorfer See abgeschaut.

Im ersten Wertungslauf der Männer starteten fünf Badewannen, von denen jedoch nur drei das Ziel am gegenüberliegenden Beckenrand erreichten. Nach einem weiteren Lauf standen schließlich zwei Finalisten fest: Zum einen startete der Vertreter der Dürrbacher Dorfjugend und zum anderen ging Maik Bleck als Einzelstarter auf die nasse Strecke. Nach spannendem Kampf hatte schließlich Maik Bleck das bessere Ende für sich und konnte sich über ein Fass Freibier freuen. Die Damen und Kinder starteten diesmal noch außerhalb der Wertung. Für das nächste Jahr hoffen die Veranstalter auf noch mehr Starter und originell gestaltete Wassergefährte. Denn das Badewannenrennen soll sich zu einem festen Bestandteil des Dorffestes in Reichwalde entwickeln. Während des Rennens rührte der Dorfclub auch fleißig die Werbetrommel für den Erhalt des Freibades. Jede Spende ist dazu willkommen.

Mit viel Beifall begrüßt wurden die Schlagersänger Frank Lukas und Laura Wilde. Sie waren der Einladung des Dorfclubs Reichwalde gern gefolgt. Schon bei ihrem Eintreffen waren sie von den vielen erwartungsvollen Besuchern überrascht: „Hier geht ja noch mächtig die Post ab“. Ja, das ist in Reichwalde beim Auftritt von Künstlern aus der deutschen Schlagerszene schon immer so gewesen. Da konnte es am Sonntagnachmittag nicht anders sein.

Frank Lukas aus Gladbeck ist mit dem deutschen Schlager im Elternhaus groß geworden. Der öffentliche Durchbruch kam 2007. Inzwischen hat der hauptberufliche Bürokaufmann vier Alben produziert, das letzte kam erstmals in die Charts. Alle Texte und Kompositionen stammen zu 90 Prozent aus der eigenen Feder, er schrieb auch für Jürgen Drews und „Die Grubertaler“. Für das Reichwalder Dorffest hatte er einen bunt gemixten Strauß der schönsten Melodien aus seinen vier Alben ausgewählt, darunter auch den Single-Hit „Noch immer“.

Ohne Zugaben entließ ihn das Publikum nicht, und Laura Wilde wartete verständnisvoll, dann betrat sie die Bühne. Pfingsten war sie ja schon ganz in der Nähe, beim Park- und Blütenfest in Kromlau. Von dort waren zahlreiche Gäste angereist, um sie nochmals zu erleben. Die Künstlerin steht seit 2010 auf der Bühne und hat sehr schnell den deutschen Schlagermarkt erobert. Beide Sänger erfüllten die vielen Autogrammwünsche.

